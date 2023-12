Tramnitz sobre a tragédia de van't Hoff: "Não foi um momento fácil

No verão, o talento da fórmula Dilano van't Hoff morreu num violento acidente em Spa. O Red Bull Junior assistiu de perto à tragédia.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

As imagens eram terríveis, chocantes, tristes e chocantes. Mostravam o acidente que envolveu o talento holandês da fórmula Dilano van't Hoff, que morreu tragicamente num violento despiste durante o fim de semana de corrida do Campeonato Europeu Regional de Fórmula (FRECA) em Spa, em julho.

Um espetador captou o momento e o vídeo circulou nas redes sociais. Van't Hoff, que tinha apenas 18 anos de idade, não teve qualquer hipótese, tornando-se literalmente um alvo na reta de Kemmel depois de ter rodado e batido na pista. Adam Fitzgerald não conseguiu tomar medidas evasivas e embateu com toda a força no carro de Van't Hoff ao nível do cockpit.

Na altura, o piloto alemão Tim Tramnitz também se encontrava na pista. Como é que um jovem piloto vivencia a morte de um colega? Uma coisa destas muda a sua visão do desporto?

"De certa forma, claro, porque nos mostra de perto como o desporto é perigoso", disse o jovem piloto da Red Bull ao web.de.

"Por outro lado, também sabemos o tipo de risco que estamos a correr. Não se espera que algo assim aconteça hoje em dia. E para nós, pilotos, em particular, não foi um momento fácil e também foi um pouco estranho voltar ao carro depois. Mas, em princípio, todos temos o mesmo sonho e o mesmo objetivo", afirmou Tramnitz, que irá competir na Fórmula 3 em 2024.

Ele sabe que, nessa altura, vai ter de puxar dos cotovelos, porque a luta pela melhor impressão é feroz nas classes júnior. "Todos têm uma enorme fome de sucesso. Toda a gente quer ganhar. Por isso, é importante mostrar quem se é e mostrar um pouco os cotovelos. Mas é claro que também é preciso ser inteligente, concentrar-se no seu próprio desempenho e fazer o seu trabalho corretamente", afirma.

Ainda não é claro para quem irá conduzir. "Regra geral, a Red Bull vai para as equipas de topo. Por isso, tenho boas hipóteses de me juntar a uma boa equipa no próximo ano."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12