Albon: Así desmonta Verstappen a sus compañeros de equipo

Max Verstappen expresó una vez su enfoque de forma muy clara. "Como decía mi padre, tienes que destruir a tu compañero de equipo", reveló el holandés, un consejo de Jos Verstappen.

Max se ha ceñido a esto a lo largo de los años. Ya fuera Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon o Sergio Pérez: tarde o temprano, los dejaba atrás a todos, a veces dominándolos muy claramente. Gasly incluso fue sustituido por Albon, que a su vez tuvo que dejar paso a Pérez. Y el mexicano tampoco puede seguir el ritmo de Verstappen.

Albon trabajó con Verstappen durante 18 meses en 2019 y 2020. En el Podcast de Alto Rendimiento, Albon entró en grandes detalles y explicó detalladamente cómo fue dominado y desmantelado por Verstappen con todos los trucos del libro a lo largo de la temporada.

"Mucha gente dice que el coche se construyó a su alrededor. Es como el Michael Schumacher de Ferrari, ha construido este equipo a su alrededor", dijo Albon: "Honestamente, el coche es lo que es, es muy rápido. Tiene un estilo de conducción bastante único con el que no es fácil familiarizarse".

Cada uno tiene su propio estilo de conducción, dijo Albon, que describió su propio estilo de conducción como "bastante suave", pero le gusta un coche que reaccione de forma bastante brusca, bastante directa. "Max también conduce así, pero su nivel de agudeza y franqueza es bastante diferente: es impresionantemente agudo".

Para explicar a la gente lo que se siente, Albon elige una vívida comparación: "Si llevas la sensibilidad [de un juego de ordenador] al extremo y mueves el ratón, zumba por toda la pantalla, eso es lo que se siente. Se vuelve tan nítido que te pones un poco tenso".

A medida que avanza la temporada y evolucionan los coches, se produce un "efecto bola de nieve" que presiona aún más al piloto. Albon se quedó un poco atrás al principio, aunque no por mucho, pero a medida que avanzaba la temporada, "Max quiere que su coche sea cada vez más afilado", dijo Albon.

"A medida que se vuelve más y más afilado, él se vuelve más y más rápido, y para alcanzarlo tienes que empezar a arriesgar un poco más". Lo que a veces puede acabar en un trompo o un giro.

"Entonces pierdes un poco de confianza, necesitas un poco más de tiempo, la diferencia crece un poco, y la próxima vez que sales hay otro trompo o lo que sea... empieza a llegar a un punto crítico. Cada vez que el coche está más afilado, empiezas a estar más tenso", dice Albon.

Es una espiral de la que es difícil salir. "Es como en cualquier otro deporte, si dejas de fluir, si realmente tienes que pensar en ello y cada vez que entras en una curva no sabes cómo va a reaccionar el coche, entonces ya no tienes ese tipo de fluidez. Se trata de confiar en el coche, el flujo. No funciona, nunca funciona".

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12