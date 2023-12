Albon : comment Verstappen démonte ses coéquipiers

Max Verstappen a une fois exprimé très clairement son approche. "Comme mon père avait l'habitude de dire - tu dois détruire un coéquipier", a révélé le Néerlandais en suivant un conseil de Jos Verstappen.

Max s'y est tenu au fil des années. Qu'il s'agisse de Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon ou Sergio Pérez : tôt ou tard, il les a tous laissés derrière lui, les dominant parfois très nettement. Gasly a même été remplacé par Albon, qui a dû à son tour laisser la place à Pérez. Et le Mexicain ne peut pas non plus rivaliser avec Verstappen.

Albon a travaillé avec Verstappen pendant 18 mois en 2019 et 2020. Dans le podcast High Performance, Albon est maintenant entré dans les détails et a expliqué à facettes multiples comment il a été dominé et démantelé par Verstappen dans les règles de l'art au cours de la saison.

"Beaucoup de gens disent que la voiture a été construite autour de lui. Il est un peu comme le Michael Schumacher de Ferrari, il a construit cette équipe autour de lui", a déclaré Albon : "Honnêtement, la voiture est ce qu'elle est, il est très rapide. Il a un style de conduite assez unique, avec lequel il n'est pas facile de s'entendre".

Chacun a son propre style de conduite, a déclaré Albon, qui a qualifié son propre style de conduite de "plutôt doux", mais il aime une voiture qui réagit assez vivement, assez directement. "Max conduit aussi comme ça, mais son niveau d'acuité et de directivité est très différent - c'est d'une acuité à couper le souffle".

Pour expliquer aux gens ce que l'on ressent, Albon choisit une comparaison parlante : "Si vous poussez la sensibilité [d'un jeu vidéo] à l'extrême et que vous déplacez la souris, elle se met à bourdonner partout sur l'écran, c'est comme ça que vous le ressentez. Ça devient tellement net qu'on est un peu tendu".

Au fur et à mesure que la saison avance et que les voitures évoluent, il y a maintenant un effet "boule de neige" qui augmente encore la pression sur le pilote. Albon était un peu en retard au début, même si ce n'était pas beaucoup, mais ensuite, au fil de la saison, "Max veut que sa voiture devienne de plus en plus pointue", a déclaré Albon.

"Quand elle devient de plus en plus affûtée, elle devient de plus en plus rapide, et pour pouvoir rattraper son retard, il faut commencer à prendre un peu plus de risques". Ce qui peut alors se traduire par un tête-à-queue ou une sortie de piste.

"On a alors perdu un peu de confiance, on a besoin d'un peu plus de temps, le retard augmente un peu, et la prochaine fois que l'on sort, il y a un autre tête-à-queue ou quoi que ce soit - cela commence à s'envenimer. Chaque fois que la voiture devient de plus en plus pointue, on commence à devenir plus tendu", explique Albon.

Une spirale dont on a du mal à sortir. "C'est comme dans n'importe quel autre sport, si vous n'êtes plus dans ce flow, si vous devez vraiment y penser et que chaque fois que vous prenez un virage, vous ne savez pas comment la voiture va réagir, vous n'avez plus ce genre de flow. Il ne s'agit plus que de la confiance dans la voiture, du flow. Ça ne marche pas, ça ne marche jamais".

Classement au championnat du monde (après 22 Grand Prix sur 22, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12