Albon: ecco come Verstappen smantella i suoi compagni di squadra

Max Verstappen una volta ha espresso il suo approccio in modo molto chiaro. "Come diceva mio padre, devi distruggere un compagno di squadra", ha detto l'olandese rivelando un consiglio di Jos Verstappen.

Max si è attenuto a questo consiglio nel corso degli anni. Che si trattasse di Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon o Sergio Pérez: prima o poi se li è lasciati tutti alle spalle, a volte dominandoli nettamente. Gasly è stato addirittura sostituito da Albon, che a sua volta ha dovuto lasciare il posto a Pérez. E nemmeno il messicano riesce a tenere il passo di Verstappen.

Albon ha lavorato con Verstappen per 18 mesi nel 2019 e nel 2020. Nell'High Performance Podcast, Albon è entrato nei dettagli e ha spiegato con dovizia di particolari come è stato dominato e smantellato da Verstappen con ogni trucco del mestiere nel corso della stagione.

"Molte persone dicono che la macchina è stata costruita intorno a lui. È come il Michael Schumacher della Ferrari, ha costruito la squadra intorno a lui", ha detto Albon: "Onestamente, la macchina è quella che è, lui è molto veloce. Ha uno stile di guida piuttosto unico, con il quale non è facile familiarizzare".

Ognuno ha il suo stile di guida, ha detto Albon, che ha descritto il suo stile di guida come "piuttosto delicato", ma gli piace un'auto che reagisce in modo netto e diretto. "Anche Max guida in questo modo, ma il suo livello di acutezza e di immediatezza è molto diverso: è di un'acutezza che lascia senza fiato".

Per spiegare alla gente cosa si prova, Albon sceglie un paragone vivido: "Se spingete la sensibilità [di un gioco per computer] all'estremo e muovete il mouse, questo sfreccia su tutto lo schermo, ecco cosa si prova. Diventa così nitido che sei un po' teso".

Con l'avanzare della stagione e l'evoluzione delle vetture, si verifica un "effetto palla di neve" che mette ancora più sotto pressione i piloti. All'inizio Albon era un po' indietro, anche se non di molto, ma poi, con l'avanzare della stagione, "Max vuole che la sua macchina sia sempre più affilata", ha detto Albon.

"Quando la macchina diventa sempre più affilata, lui diventa sempre più veloce, e per raggiungerlo devi iniziare a rischiare un po' di più". Il che a volte può finire in un testacoda o in un'uscita di pista.

"A quel punto si perde un po' di fiducia, si ha bisogno di più tempo, il distacco aumenta un po' e la volta successiva c'è un altro testacoda o altro: la situazione comincia a degenerare. Ogni volta che la macchina diventa sempre più affilata, si comincia a essere più tesi", dice Albon.

È una spirale da cui è difficile uscire. "È come in qualsiasi altro sport: se non sei più in quel flusso, se devi davvero pensarci e ogni volta che entri in curva non sai come reagirà la macchina, allora non hai più quel tipo di flusso. Si tratta di fidarsi della macchina, del flusso. Non funziona, non funziona mai".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12