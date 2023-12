Albon: É assim que Verstappen destrói os seus companheiros de equipa

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Max Verstappen expressou uma vez a sua abordagem de forma muito clara. "Como o meu pai costumava dizer, é preciso destruir um companheiro de equipa", revelou o holandês, um conselho de Jos Verstappen.

Max tem-se mantido fiel a este conselho ao longo dos anos. Quer se trate de Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon ou Sergio Pérez: mais cedo ou mais tarde, deixou-os a todos para trás, por vezes dominando-os claramente. Gasly chegou mesmo a ser substituído por Albon, que por sua vez teve de dar lugar a Pérez. E o mexicano também não consegue acompanhar o ritmo de Verstappen.

Albon trabalhou com Verstappen por 18 meses em 2019 e 2020. No Podcast de Alto Desempenho, Albon entrou em grandes detalhes e explicou em detalhes como ele foi dominado e desmontado por Verstappen por todos os truques do livro ao longo da temporada.

"Muitas pessoas dizem que o carro foi construído em torno dele. Ele é como o Michael Schumacher da Ferrari, construiu esta equipa à sua volta", disse Albon: "Honestamente, o carro é o que é, ele é muito rápido. Ele tem um estilo de condução bastante único que não é fácil de dominar".

Cada um tem o seu próprio estilo de condução, disse Albon, que descreveu o seu próprio estilo de condução como "bastante suave", mas gosta de um carro que reaja de forma bastante brusca, bastante direta. "O Max também conduz assim, mas o seu nível de nitidez e de frontalidade é muito diferente - é de uma nitidez de cortar a respiração."

Para explicar às pessoas como é esta sensação, Albon escolhe uma comparação vívida: "Se levarmos a sensibilidade [de um jogo de computador] ao extremo e movermos o rato, ele faz um zunido por todo o ecrã, é essa a sensação. Torna-se tão nítido que ficamos um pouco tensos".

À medida que a época avança e os carros evoluem, há agora um "efeito bola de neve" que coloca ainda mais pressão sobre o piloto. Albon ficou um pouco para trás no início, embora não muito, mas depois, à medida que a época avançava, "Max quer que o seu carro seja cada vez mais afiado", disse Albon.

"À medida que o carro fica cada vez mais afiado, ele fica cada vez mais rápido, e para o apanhar temos de começar a arriscar um pouco mais." O que, por vezes, pode acabar numa volta ou numa reviravolta.

"Depois perdemos um pouco de confiança, precisamos de um pouco mais de tempo, a diferença aumenta um pouco e, da próxima vez que saímos, há outra volta ou outra coisa qualquer - começa a ser um problema. Sempre que o carro fica cada vez mais afiado, começamos a ficar mais tensos", diz Albon.

É uma espiral da qual é difícil sair. "É como qualquer outro desporto, se já não estivermos nesse fluxo, se tivermos mesmo de pensar e sempre que entramos numa curva não sabemos como o carro vai reagir, então já não temos esse tipo de fluxo. É tudo uma questão de confiar no carro, no fluxo. Não funciona, nunca funciona".

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12