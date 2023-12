Mick Schumacher: uscita a sorpresa con la Mercedes

L'anno motoristico non è ancora finito per Mick Schumacher, che questa settimana sta completando i test drive su una Mercedes. Anche dopo, il 24enne ha ancora del lavoro da fare.

Mick Schumacher ha recentemente raccontato quanto sia importante il lavoro di pilota di riserva alla Mercedes, anche se non ha potuto correre nel 2023.

Il 24enne ha potuto dare un importante contributo alla squadra al simulatore, ma ha anche appreso interessanti e importanti dettagli sul funzionamento interno del team Mercedes.

Anche questo fa parte del ruolo di una controfigura: mentre i piloti abituali Lewis Hamilton e George Russell sono in pausa invernale, Schumacher è ancora al lavoro - Schumacher ha completato due giorni di test per Pirelli a Magny-Cours con una Mercedes F1 W14 E Performance della passata stagione di Formula 1.

Martedì, Schumacher ha completato un totale di 90 giri, facendo registrare un miglior tempo di 1:35.542 minuti con le intermedie. Con le gomme intermedie ha impiegato 1:41.962 minuti per il suo giro più veloce.

Schumacher supporta Pirelli nello sviluppo dei pneumatici e raccoglie dati importanti. Inoltre, per i fan di suo padre Michael, il campione del mondo dei record ha vinto otto volte su questa pista durante la sua carriera, diventando così il vincitore del record.

Tra l'altro, l'anno motoristico di Schumacher non è ancora finito dopo la seconda giornata di test di mercoledì. Completerà i test per Alpine a Portimao, in Portogallo (dall'11 al 13 dicembre). Come è noto, Schumacher parteciperà al WEC per il team francese nel 2024. È ancora un collaudatore della Mercedes.

