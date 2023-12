Franz Tost: Elegiría esta pareja de pilotos

Hay que reconocerlo: La respuesta es, por supuesto, bastante simple. Cualquiera que haya trabajado y moldeado a Sebastian Vettel y Max Verstappen a lo largo de su carrera no tiene que pensárselo dos veces.

En el podcast "Beyond the Grid", Franz Tost respondió a la pregunta de qué dos de los 17 pilotos que ha experimentado elegiría como si le dispararan con una pistola: "Vettel y Max."

"Por su dedicación al deporte y su velocidad. Saben cómo ganar carreras y también tienen todos los factores que se necesitan para ganar carreras. Eso es, ante todo, talento. Hay que ser muy hábil para pilotar un coche así. En segundo lugar, la pasión. Ambos son muy apasionados", dijo Tost.

Además, ambos son muy disciplinados: "Saben exactamente cuándo y qué tienen que hacer. La disciplina es un factor muy, muy importante. Y luego estudian a sus rivales para saber dónde están sus puntos débiles y trabajar para vencerlos". Estos son los factores que estos dos pilotos tienen al cien por cien".

Vettel, en particular, le impresionó al principio. "Se lo tomaba todo muy, muy en serio y era muy disciplinado. Cuidaba hasta el más mínimo detalle, no sólo en términos de conducción, sino también de nutrición y entrenamiento. Me llamaba a menudo y hablábamos de varios temas. Realmente vivió la Fórmula 1 durante 360 días. Eso es lo que espero".

