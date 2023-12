Franz Tost : voici le tandem de pilotes qu'il choisirait

Je vous l'accorde : La réponse est évidemment assez simple. Celui qui a travaillé avec Sebastian Vettel et Max Verstappen au cours de sa carrière, qui les a formés, n'a pas besoin de réfléchir longtemps.

Dans le podcast "Beyond the Grid", Franz Tost a donc répondu comme un seul homme à la question de savoir quels étaient les deux pilotes qu'il choisirait parmi les 17 qu'il a connus : "Vettel et Max".

"Pour leur dévouement au sport et leur rapidité. Ils savent comment gagner des courses et ils apportent aussi tous les facteurs nécessaires pour gagner des courses. Il s'agit en premier lieu du talent. Il faut être très habile pour conduire une telle voiture. En second lieu, la passion. Les deux sont très passionnés", a déclaré Tost.

De plus, selon Tost, les deux sont très disciplinés : "Ils savent exactement quand et ce qu'ils doivent faire. La discipline est un facteur très, très important. Et puis ils étudient leurs concurrents pour savoir où sont leurs faiblesses et pour travailler dessus afin de les battre. Ce sont des facteurs que ces deux pilotes ont à 100 %".

C'est surtout Vettel qui l'a impressionné au début. "Il prenait tout très, très au sérieux et était très discipliné. Il s'occupait de chaque petit détail - pas seulement en ce qui concerne la conduite, mais aussi en ce qui concerne l'alimentation et l'entraînement. Il m'a souvent appelé et nous avons discuté de différents sujets. Il a vraiment vécu 360 jours de Formule 1. C'est ce que j'attends".

