Franz Tost: Sceglierebbe questa accoppiata di piloti.

Franz Tost ha sperimentato 17 piloti in tutti i suoi anni alla AlphaTauri (o Toro Rosso). L'austriaco può prenderne due per la sua squadra personale. Chi sceglierà?

Certo: La risposta è ovviamente molto semplice. Chiunque abbia lavorato e plasmato Sebastian Vettel e Max Verstappen nel corso della propria carriera non deve pensarci due volte.

Nel podcast "Beyond the Grid", Franz Tost ha risposto alla domanda su quali due dei 17 piloti che ha conosciuto sceglierebbe come se fossero stati colpiti da una pistola: "Vettel e Max".

"Per la loro dedizione a questo sport e per la loro velocità. Sanno come vincere le gare e hanno anche tutti i fattori che servono per vincere le gare. Prima di tutto il talento. Bisogna essere molto abili per guidare una macchina come questa. In secondo luogo, la passione. Entrambi sono molto appassionati", ha detto Tost.

Inoltre, entrambi sono molto disciplinati, ha detto Tost: "Sanno esattamente quando e cosa devono fare. La disciplina è un fattore molto, molto importante. E poi studiano i loro rivali per scoprire i loro punti deboli e lavorare per batterli". Questi sono i fattori che questi due piloti possiedono al 100%".

Vettel, in particolare, lo ha impressionato all'inizio. "Ha preso tutto molto, molto seriamente ed è stato molto disciplinato. Curava ogni minimo dettaglio, non solo in termini di guida, ma anche di alimentazione e allenamento. Mi chiamava spesso e discutevamo di vari argomenti. Ha vissuto davvero la Formula 1 per 360 giorni. È quello che mi aspetto".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12