Franz Tost: Ele escolheria este emparelhamento de condutores

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

É certo que sim: A resposta é, naturalmente, muito simples. Qualquer pessoa que tenha trabalhado e moldado Sebastian Vettel e Max Verstappen ao longo da sua carreira não precisa de pensar duas vezes.

No podcast "Beyond the Grid", Franz Tost respondeu à pergunta sobre quais os dois pilotos, entre os 17 que já experimentou, que escolheria como se fossem disparados por uma pistola: "Vettel e Max".

"Devido à sua dedicação ao desporto e à sua velocidade. Eles sabem como ganhar corridas e também têm todos os factores que são necessários para ganhar corridas. Em primeiro lugar, o talento. É preciso ser muito hábil para conduzir um carro como este. Em segundo lugar, a paixão. Ambos são muito apaixonados", afirmou Tost.

Além disso, ambos são muito disciplinados: "Sabem exatamente quando e o que têm de fazer. A disciplina é um fator muito, muito importante. E depois estudam os seus rivais para descobrirem onde estão os seus pontos fracos e para trabalharem para os vencer. Estes são os factores que estes dois pilotos têm a 100 por cento".

Vettel, em particular, impressionou-o no início. "Ele levava tudo muito, muito a sério e era muito disciplinado. Cuidava de cada pequeno pormenor - não só em termos de condução, mas também em termos de nutrição e treino. Telefonava-me muitas vezes e falávamos de vários assuntos. Ele viveu realmente a Fórmula 1 durante 360 dias. É isso que eu espero".

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12