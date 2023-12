L'heure de gloire d'Obi : une photo qui a valeur de rareté

Nous étions en 1978, c'était le deuxième week-end du Motorshow d'Essen. Et c'était l'époque où beaucoup de choses se passaient encore dans le sport automobile de manière légère, décontractée et sans complications. Comme par exemple lors d'une remise de prix pour les meilleurs de la R5-Cup, agrémentée de deux stars de la Formule 1. Les valeureux garçons et filles de la R5 étaient souvent invités le premier ou le deuxième samedi du Motorshow d'Essen dans le hall 3, où ils recevaient des prix et des coupes. Ce fut également le cas cette année-là.

Lorsqu'une action publique d'envergure avec des pilotes de course était prévue dans le hall 3, le tout-puissant patron de Bilstein Sport, Hugo Emde, était généralement impliqué. En fait, il était même le maître secret de ce qui était à l'époque le hall de parade du Motorshow. Il avait ainsi le droit d'entrer en scène avec tout son bus de service et bénéficiait d'une surface de stand particulièrement grande pour les voitures de course de sa clientèle de choix.

En contrepartie, il a fait venir à Essen des dizaines de pilotes vedettes, jusqu'à la Formule 1, à des tarifs avantageux ou même pour les seuls frais de voyage, et a organisé leurs séances d'autographes au camion Bilstein. L'affluence des fans était parfois effrayante.

C'est ainsi que le patron de Bilstein, très actif et toujours soucieux de bonnes relations publiques pour son entreprise, a surpris la direction sportive de Renault en proposant d'enrichir la cérémonie de remise des prix de la R5 Cup avec la star de la F1 Ferrari Carlos Reutemann (troisième au championnat du monde en 78), qui se trouvait là par hasard, et avec son collègue Jacky Ickx. Et ce, gratuitement, tout simplement. Après tout, les voitures de la Coupe ont couru et drivé pendant des années avec les produits d'amortissement de la maison Bilstein, prescrits de manière uniforme.

Les jeunes pilotes à l'honneur ont été très étonnés de recevoir leurs coupes et leurs chèques de prix de la part de deux grandes stars de la branche PS. C'est le cas du jeune Peter "Obi" Oberndorfer (aujourd'hui 67 ans), âgé de 22 ans à l'époque, qui, en tant que nouveau venu dans la Coupe, a terminé assez loin devant et s'est montré assez impressionné par le discours personnel de Messieurs Reutemann et Ickx. Je me souviens encore très bien de son état d'esprit, car j'ai accompagné son apparition au micro à l'époque.

Je me demande ce que coûterait de nos jours une apparition similaire de deux des pilotes actuels de Formule 1...