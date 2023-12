Il momento più bello di Obi: una foto dal valore di rarità

Correva l'anno 1978, era il secondo fine settimana del Motor Show di Essen. Ed era un'epoca in cui molto del motorsport era ancora facile, rilassato e senza complicazioni. Come alla cerimonia di premiazione dei migliori della Coppa R5, guarnita con due stelle di Formula 1. I coraggiosi ragazzi e ragazze della R5 erano spesso invitati al padiglione 3 il primo o il secondo sabato del Motorshow di Essen, dove ricevevano premi e trofei. Quest'anno non ha fatto eccezione.

Ogni volta che c'era un grande evento pubblico con piloti da corsa nel padiglione 3, l'onnipotente boss sportivo di Bilstein Hugo Emde era di solito coinvolto. In effetti, all'epoca era il sovrano segreto del padiglione più importante del Motor Show. Gli fu permesso di trasferirsi con il suo intero autobus di servizio e gli fu concessa un'area di stand particolarmente ampia per le auto da corsa della sua selezionata clientela.

In cambio, portò a Essen decine di piloti famosi, compresi quelli di Formula 1, a prezzi bassi o anche solo per le spese di viaggio e organizzò le loro sessioni di autografi presso il camion Bilstein. A volte, le folle di fan erano spaventose.

L'intraprendente patron di Bilstein, sempre desideroso di buone pubbliche relazioni per la sua azienda, sorprese i capi sportivi di Renault con l'offerta di arricchire la cerimonia di vittoria della R5 Cup con la stella della F1 Ferrari Carlos Reutemann (terzo nel campionato mondiale del '78) e il suo collega Jacky Ickx, che si trovava per caso lì. Il tutto è stato completamente gratuito, proprio così. Dopo tutto, le auto della Coppa hanno corso e derapato per anni con gli ammortizzatori standardizzati della Bilstein.

I giovani piloti premiati rimasero piuttosto stupiti quando ricevettero i trofei e gli assegni in denaro da due grandi stelle della categoria PS. Tra questi c'era anche l'allora ventiduenne Peter "Obi" Oberndorfer (oggi 67enne) che, come debuttante in Coppa, si era piazzato molto in alto e che rimase molto colpito dal discorso personale di Reutemann e Ickx. Ricordo ancora bene il suo stato emotivo, dato che all'epoca accompagnavo lo spettacolo con il microfono.

Mi chiedo quanto costerebbe oggi un'apparizione simile da parte di due degli attuali piloti di Formula 1...