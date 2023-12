O melhor momento de Obi: uma fotografia com valor de raridade

Em 1978, uma cerimónia de vitória muito especial da Taça R5 com um surpreendente potencial de estrela teve lugar no Motorshow em Essen. Dois grandes nomes da Fórmula 1 estiveram presentes - para grande alegria de Peter "Obi" Oberndorfer.

O ano era 1978, era o segundo fim de semana do salão automóvel de Essen. E era uma altura em que muito do desporto automóvel ainda era fácil, descontraído e descomplicado. Como numa cerimónia de entrega de prémios para os melhores da Taça R5, decorada com duas estrelas de Fórmula 1. Os corajosos rapazes e raparigas R5 eram frequentemente convidados para o pavilhão 3 no primeiro ou segundo sábado do Motorshow Essen, onde recebiam prémios e troféus. Este ano não foi exceção.

Sempre que havia um grande evento público com pilotos de corrida no Hall 3, o todo-poderoso chefe desportivo da Bilstein, Hugo Emde, estava normalmente envolvido. De facto, na altura, ele era o governante secreto do salão principal do salão automóvel. Foi-lhe permitido mudar-se com todo o seu autocarro de serviço e foi-lhe dada uma área de stand particularmente grande para os carros de corrida da sua clientela selecionada.

Em troca, trouxe dezenas de pilotos famosos, incluindo pilotos de Fórmula 1, para Essen a preços baixos ou mesmo apenas para as despesas de viagem e organizou as suas sessões de autógrafos no camião Bilstein. Por vezes, as multidões de fãs eram assustadoras.

O empreendedor patrono da Bilstein, sempre interessado em boas relações públicas para a sua empresa, surpreendeu os chefes desportivos da Renault com a oferta de enriquecer a cerimónia de vitória da R5 Cup com a estrela da F1 Ferrari, Carlos Reutemann (terceiro no campeonato do mundo em 78) e o seu colega Jacky Ickx, que por acaso estava presente. E foi completamente gratuito, sem mais nem menos. Afinal de contas, os carros da Taça correram e andaram durante anos com os produtos de amortecimento normalizados da Bilstein.

Os jovens pilotos a serem homenageados ficaram bastante surpreendidos quando receberam os seus troféus e cheques de prémios monetários das mãos de duas grandes estrelas da corporação PS. Entre eles encontrava-se Peter "Obi" Oberndorfer (atualmente com 67 anos), então com 22 anos, que, como estreante na Taça, terminou numa posição bastante avançada e ficou bastante impressionado com o discurso pessoal do Sr. Reutemann e do Sr. Ickx. Ainda me lembro bem do seu estado emocional, pois na altura acompanhei a atuação com o microfone.

Pergunto-me quanto custaria hoje uma intervenção semelhante de dois dos actuais pilotos de Fórmula 1...