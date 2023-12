Investigación de la FIA contra Wolff: cómo reaccionan los equipos

La temporada 2023 ha llegado a su fin, pero el mundo de la Fórmula 1 no está en paz. El martes por la noche, un anuncio de la FIA causó un gran revuelo. Anunció que el departamento de cumplimiento de la FIA había iniciado una investigación sobre la posible divulgación de información confidencial de un miembro de la FOM a un jefe de equipo de Fórmula 1.

"La FIA es consciente de las especulaciones de los medios de comunicación en relación con una acusación de que un miembro de la FOM pasó información confidencial a un jefe de equipo de Fórmula 1. El Departamento de Cumplimiento de la FIA está investigando el asunto", rezaba el escueto comunicado que causó sensación.

Aunque no se mencionó ningún nombre, rápidamente quedó claro quiénes eran las personas implicadas en esta investigación: Toto Wolff, director general y jefe de equipo de Mercedes, y su esposa Susie, que trabaja para la FOM, están en el punto de mira de la investigación de la FIA porque podría existir un conflicto de intereses. La FOM posee los derechos comerciales de la Fórmula 1.

La revista "BusinessF1" había informado en un artículo de que Toto Wolff había hecho un comentario en una reunión de jefes de equipo que revelaba que el vienés tenía una ventaja informativa que había sorprendido a otros jefes de equipo. Como consecuencia, varios jefes de equipo se habrían quejado independientemente unos de otros de un supuesto conflicto de intereses. La revista hacía referencia a la declaración de una persona anónima que habría estado presente en la reunión de jefes de equipo. También citaba textualmente a varios jefes de equipo sin nombrarlos.

El equipo Mercedes respondió unas horas después de que se anunciara la investigación, diciendo en su propio comunicado: "Hemos tomado nota de la declaración general de la FIA de esta tarde en respuesta a las acusaciones sin fundamento de una sola organización de medios de comunicación y la información no oficial que vincula todo el asunto con el director del equipo Mercedes. El equipo no ha recibido ninguna comunicación del departamento de cumplimiento de la FIA sobre este asunto y ha sido muy sorprendente enterarse de la investigación a través de una declaración de los medios de comunicación."

"Rechazamos enérgicamente la acusación en el comunicado y la cobertura mediática asociada que ataca erróneamente la integridad y el cumplimiento de nuestro director de equipo. No hace falta decir que esperamos que el departamento de cumplimiento de la FIA proporcione una correspondencia completa, rápida y transparente sobre esta investigación y su contenido", continuaba el comunicado de Mercedes.

La propia Susie Wolff también subrayó en las redes sociales que las acusaciones eran infundadas. Y explicó: "Me siento profundamente ofendida, pero desgraciadamente no sorprendida, por las acusaciones públicas que se han hecho. Es descorazonador que se cuestione mi integridad de esta manera, especialmente cuando parece basarse en un comportamiento intimidatorio y misógino y se centra en mi estado civil en lugar de en mis habilidades."

La Fórmula 1 respondió lo siguiente: "Tomamos nota de la declaración pública realizada por la FIA, que no nos fue comunicada con antelación. Confiamos plenamente en que las acusaciones son falsas y contamos con procesos y procedimientos para garantizar la separación de información y responsabilidades en caso de un posible conflicto de intereses. Estamos seguros de que ningún miembro de nuestro equipo ha dado información no autorizada a un director de equipo y advertiríamos a cualquiera que no haga acusaciones precipitadas y graves sin fundamento."

Y ahora los oponentes de Mercedes también se han defendido de las afirmaciones de que algunos jefes de equipo han expresado su preocupación por un posible conflicto de intereses. En declaraciones idénticas, los nueve oponentes del equipo de trabajo de la marca de la estrella declararon que no se habían quejado a la FIA. Y expresaron su apoyo a la "F1 Academy" y a Susie Wolff.

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incl. 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12