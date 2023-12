Enquête de la FIA sur Wolff : la réaction des équipes

La saison 2023 vient de s'achever, mais le monde de la Formule 1 ne se repose pas pour autant. En effet, mardi soir, un communiqué de la Fédération internationale des sports automobiles (FIA) a provoqué beaucoup d'agitation. On y apprenait que le département de la conformité de la FIA avait ouvert une enquête sur une possible transmission d'informations confidentielles d'un membre de la FOM à un chef d'équipe de Formule 1.

"La FIA est consciente des spéculations des médias concernant l'affirmation selon laquelle des informations confidentielles ont été transmises par un membre de la FOM à un directeur d'équipe de Formule 1. Le département de la conformité de la FIA examine la question", indique la brève déclaration qui a fait des vagues.

Bien qu'aucun nom n'y soit mentionné, on a rapidement compris qui étaient les personnes concernées par cette enquête : Le directeur général de Mercedes et chef d'équipe Toto Wolff et sa femme Susie, qui travaille pour la FOM, sont dans le collimateur de l'enquête de la FIA, car il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. La FOM détient les droits commerciaux de la Formule 1.

Le magazine "BusinessF1" avait rapporté dans un article que lors d'une réunion des chefs d'équipe, une remarque de Toto Wolff avait été faite qui aurait révélé une avance d'information du Viennois, ce qui aurait surpris les autres chefs d'équipe. C'est pourquoi plusieurs chefs d'équipe se seraient plaints indépendamment les uns des autres d'un prétendu conflit d'intérêts. Le magazine s'est appuyé sur le témoignage d'une personne non nommée qui aurait assisté à la réunion des chefs d'équipe. Il a également cité textuellement plusieurs chefs d'équipe, sans les nommer.

L'équipe Mercedes a réagi quelques heures après l'annonce de l'enquête et a déclaré dans son propre communiqué : "Nous avons pris note de la déclaration générale de la FIA de ce soir, qui répond à des accusations infondées d'une seule entreprise de médias, et du briefing non officiel dans lequel tout cela était lié au chef d'équipe de Mercedes. L'équipe n'a reçu aucune communication à ce sujet de la part du département de la conformité de la FIA et il a été très surprenant d'apprendre l'existence de l'enquête par un communiqué de presse".

"Nous rejetons fermement l'affirmation contenue dans la déclaration et la couverture médiatique qui l'accompagne, qui attaque injustement l'intégrité et la conformité de notre chef d'équipe. Il va de soi que nous attendons du service de la conformité de la FIA une correspondance complète, prompte et transparente sur cette enquête et son contenu", poursuit la déclaration de Mercedes.

Susie Wolff elle-même a souligné dans les médias sociaux qu'il s'agissait d'accusations sans fondement. Et elle a déclaré : "Je suis profondément offensée, mais malheureusement pas surprise par les accusations publiques qui ont été lancées. Il est décourageant de voir mon intégrité ainsi remise en question, surtout lorsqu'elle semble reposer sur un comportement intimidant et misogyne, et qu'elle se concentre sur mon état civil et non sur mes compétences".

La Formule 1 a réagi de la manière suivante : "Nous prenons note de la déclaration publique faite par la FIA, qui ne nous a pas été communiquée à l'avance. Nous avons pleinement confiance dans le fait que les allégations sont fausses et nous avons des processus et des procédures qui garantissent la séparation des informations et des responsabilités en cas de conflit d'intérêts potentiel. Nous sommes persuadés qu'aucun membre de notre équipe n'a fourni d'informations non autorisées à un chef d'équipe et nous souhaitons mettre en garde tout le monde contre des accusations irréfléchies et graves sans substance".

Et maintenant, les adversaires de Mercedes se sont également défendus contre l'affirmation selon laquelle les inquiétudes concernant un éventuel conflit d'intérêts auraient été exprimées par certains chefs d'équipe. Les neuf adversaires de l'équipe d'usine de la marque à l'étoile ont déclaré dans des déclarations identiques qu'ils ne s'étaient pas plaints auprès de la FIA. Et ils ont exprimé leur soutien à la "F1 Academy" et à Susie Wolff.

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12