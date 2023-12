Investigação da FIA contra Wolff: como reagem as equipas

A época de 2023 chegou ao fim, mas o mundo da Fórmula 1 não está em paz. Na terça-feira à noite, um anúncio da FIA causou uma grande agitação. Anunciou que o departamento de conformidade da FIA tinha lançado uma investigação sobre a possível divulgação de informações confidenciais de um membro da FOM a um chefe de equipa da Fórmula 1.

"A FIA está ciente da especulação dos meios de comunicação social relativamente a uma alegação de que foram transmitidas informações confidenciais de um membro da FOM a um chefe de equipa da Fórmula 1. O Departamento de Conformidade da FIA está a investigar o assunto", lê-se na curta declaração que fez ondas.

Embora não tenham sido mencionados nomes, rapidamente se tornou claro quem eram as pessoas envolvidas nesta investigação: O diretor-geral da Mercedes e chefe de equipa, Toto Wolff, e a sua mulher, Susie, que trabalha para a FOM, são o foco da investigação da FIA porque pode existir um conflito de interesses. A FOM detém os direitos comerciais da Fórmula 1.

A revista "BusinessF1" tinha noticiado num artigo que Toto Wolff tinha feito um comentário numa reunião de chefes de equipa que revelava que o vienense tinha uma vantagem informativa que tinha surpreendido os outros chefes de equipa. Em consequência, vários chefes de equipa terão apresentado queixa, independentemente uns dos outros, por um alegado conflito de interesses. A revista faz referência à declaração de uma pessoa não identificada que terá estado presente na reunião dos chefes de equipa. Também citou textualmente vários chefes de equipa sem os nomear.

A equipa Mercedes respondeu algumas horas depois de a investigação ter sido anunciada, afirmando na sua própria declaração: "Tomámos nota da declaração geral da FIA desta noite, respondendo a alegações não fundamentadas de uma única organização dos meios de comunicação social e à informação não oficial que liga tudo isto ao chefe de equipa da Mercedes. A equipa não recebeu qualquer comunicação do departamento de conformidade da FIA sobre esta questão e foi muito surpreendente tomar conhecimento da investigação através de uma declaração dos meios de comunicação social."

"Rejeitamos veementemente a alegação contida na declaração e a cobertura mediática associada que ataca injustamente a integridade e a conformidade do nosso chefe de equipa. Escusado será dizer que esperamos que o departamento de conformidade da FIA forneça uma correspondência completa, rápida e transparente em relação a esta investigação e ao seu conteúdo", continuou o comunicado da Mercedes.

A própria Susie Wolff também sublinhou nas redes sociais que as alegações eram infundadas. E explicou: "Estou profundamente ofendida, mas infelizmente não surpreendida, com as acusações públicas que foram feitas. É desanimador ver a minha integridade questionada desta forma, especialmente quando parece ser baseada num comportamento intimidante e misógino e se centra no meu estado civil e não nas minhas capacidades".

A Fórmula 1 respondeu da seguinte forma: "Registamos a declaração pública feita pela FIA, que não nos foi comunicada antecipadamente. Estamos plenamente confiantes de que as alegações são falsas e temos processos e procedimentos em vigor para garantir a separação de informações e responsabilidades no caso de um potencial conflito de interesses. Estamos confiantes de que nenhum membro da nossa equipa deu informações não autorizadas a um diretor de equipa e alertamos qualquer pessoa para não fazer alegações precipitadas e graves sem substância".

E agora os opositores da Mercedes também se defenderam das alegações de que alguns chefes de equipa se preocuparam com um possível conflito de interesses. Em declarações idênticas, os nove adversários da equipa de trabalho da marca da estrela declararam que não apresentaram queixa à FIA. E manifestaram o seu apoio à "F1 Academy" e a Susie Wolff.

