Le patron de l'équipe Fred Vasseur : des louanges pour les deux pilotes Ferrari

Bien que les deux derniers tours du championnat du monde à Las Vegas et Abu Dhabi ne se soient pas déroulés comme prévu pour Carlos Sainz, le directeur de l'équipe Ferrari Fred Vasseur a fait l'éloge de l'Espagnol en faisant référence à sa victoire à Singapour.

Le fait que Ferrari n'ait pas remporté le duel avec Mercedes pour la deuxième place au championnat du monde des constructeurs est douloureux pour toute l'équipe et le président de Ferrari, John Elkann, a déclaré à l'agence de presse "Italpress" : "La saison a été décevante, car nous avons terminé troisième au championnat".

Elkann a parlé clairement : "Nous avons eu trop d'accidents et quelques coups de malchance, et c'est pourquoi nous n'avons pas été compétitifs, même dans l'optique du championnat du monde des pilotes". Néanmoins, le patron de la marque de voitures de sport la plus célèbre au monde s'est clairement prononcé en faveur du maintien du duo de pilotes. "Ils resteront de toute façon", a-t-il précisé.

Le chef d'équipe Fred Vasseur est également satisfait de ses protégés. Il a déclaré à Abu Dhabi : "Carlos a été très, très rapide après la pause estivale et Charles a fait preuve d'une grande forme lors des six ou sept derniers tours du championnat. Je pense que dans l'ensemble, nous avons bien évolué en tant qu'équipe".

Il ne faut pas trop se souvenir de la performance de Sainz à Abu Dhabi, a-t-il souligné, faisant référence à son triomphe à Singapour, qui a offert à Ferrari sa seule victoire de la saison. "Il était sur le podium à Monza, mais à Abu Dhabi, le compte n'y était pas et nous devons comprendre pourquoi", sait le chef d'équipe.

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12