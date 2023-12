Il team principal Fred Vasseur: elogi per entrambi i piloti Ferrari

Anche se gli ultimi due appuntamenti del Campionato del Mondo a Las Vegas e Abu Dhabi non sono andati secondo i piani per Carlos Sainz, il team boss della Ferrari Fred Vasseur elogia lo spagnolo, sottolineando la sua vittoria a Singapore.

Il fatto che la Ferrari non abbia vinto il duello mondiale con la Mercedes per il secondo posto nel campionato costruttori fa male a tutta la squadra e il presidente della Ferrari John Elkann ha dichiarato all'agenzia di stampa "Italpress": "La stagione è stata deludente perché siamo arrivati terzi in campionato".

Ci sono stati troppi incidenti e un po' di sfortuna, motivo per cui la squadra non è stata competitiva nel campionato piloti, ha detto chiaramente Elkann. Tuttavia, il capo del marchio di auto sportive più famoso al mondo si è detto chiaramente favorevole alla permanenza della coppia di piloti. "Resteranno sicuramente", ha chiarito.

Anche il boss del team Fred Vasseur è soddisfatto dei suoi pupilli. Ad Abu Dhabi ha dichiarato: "Carlos è stato molto, molto veloce dopo la pausa estiva e Charles ha mostrato una buona forma negli ultimi sei o sette round del campionato. Penso che nel complesso ci siamo sviluppati bene come squadra".

La prestazione di Sainz ad Abu Dhabi non dovrebbe essere ricordata troppo, ha sottolineato, indicando il suo trionfo a Singapore, che ha dato alla Ferrari la sua unica vittoria della stagione. "A Monza è salito sul podio, ma ad Abu Dhabi non ha funzionato e dobbiamo capire perché è andata così", ha detto il team boss.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12