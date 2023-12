Fred Vasseur, chefe de equipa: elogios aos dois pilotos da Ferrari

Apesar de as duas últimas rondas do Campeonato do Mundo, em Las Vegas e Abu Dhabi, não terem corrido como planeado para Carlos Sainz, o chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, elogia o espanhol, destacando a sua vitória em Singapura.

por Agnes Carlier - Automatic translation from German

O facto de a Ferrari não ter vencido o duelo com a Mercedes pelo segundo lugar no campeonato de construtores prejudica toda a equipa e o presidente da Ferrari, John Elkann, também declarou à agência noticiosa "Italpress": "A época foi dececionante porque terminámos em terceiro lugar no campeonato".

Houve demasiados acidentes e algum azar, razão pela qual a equipa não foi competitiva no campeonato de pilotos, disse Elkann sem rodeios. No entanto, o chefe da marca de carros desportivos mais famosa do mundo foi claramente a favor da permanência da dupla de pilotos. "Eles vão ficar de certeza", afirmou.

O chefe de equipa Fred Vasseur também está satisfeito com os seus protegidos. Em Abu Dhabi, afirmou: "O Carlos foi muito, muito rápido após a pausa de verão e o Charles mostrou uma forte forma nas últimas seis ou sete rondas do campeonato. Penso que, no geral, evoluímos bem como equipa".

O desempenho de Sainz em Abu Dhabi não deve ser muito lembrado, ele enfatizou, apontando para seu triunfo em Cingapura, que deu à Ferrari sua única vitória da temporada. "Ele esteve no pódio em Monza, mas em Abu Dhabi não funcionou, e temos de perceber porque é que isso aconteceu", disse o chefe de equipa.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12