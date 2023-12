Mick Schumacher : regard sur la carrière de son papa Michael

Mick Schumacher a longtemps espéré un retour en Formule 1 l'année prochaine, mais aucun cockpit n'a été trouvé pour l'ancien pilote Haas, qui devra se contenter du rôle de pilote de réserve chez Mercedes en 2024, rôle qu'il a déjà occupé cette année. Il ira tout de même sur le circuit, dans le WEC, pour l'Alpine qui se bat contre Mercedes en Formule 1.

"Bien sûr, Mercedes et Alpine sont des concurrents en Formule 1, mais je ne pense pas qu'il y aura un quelconque chevauchement entre les rôles de pilote de réserve en Formule 1 et de pilote opérationnel en Championnat du monde d'endurance", a déclaré le pilote de 24 ans à ce sujet, en soulignant que l'opportunité de s'illustrer en WEC pour un retour en Formule 1 était intéressante.

Le fait qu'il puisse mettre les gaz dans une voiture de sport, comme son père Michael autrefois, est également intéressant, a expliqué l'Allemand. Michael Schumacher a également participé à des courses de voitures de sport en tant que junior Mercedes, avant de faire ses débuts en 1991 à Spa, à la mi-saison, au volant d'une Jordan.

"Je fais quasiment l'inverse, pourquoi pas", a expliqué Mick. "J'ai toujours trouvé que, par hasard, il y avait beaucoup de similitudes avec la carrière de mon père. Maintenant, je conduis moi-même des voitures de sport, ce sera peut-être mon retour en F1", a-t-il ajouté.

L'année passée sur le banc de touche chez Mercedes a été très instructive pour l'ancien pilote Haas. Grâce à ses interventions dans le simulateur, il a activement contribué à régler la voiture de fonction de Lewis Hamilton et George Russell. Et il a observé le duo Mercedes au travail.

"En tant que pilote, je sais maintenant beaucoup mieux ce que je veux de mon équipe, ce que je considère comme important et ce que je peux apporter à une équipe. Lors de ma première année en Formule 1, il était évidemment difficile de savoir exactement quelle position je devais prendre et jusqu'où je pouvais aller avec mes commentaires et tout. Maintenant que j'ai travaillé avec Lewis et George pendant un an, je sais à quelle hauteur se situe la barre et jusqu'où je peux aller. Et je n'ai aucun problème à partager mes informations à l'avenir", a précisé Mick.

