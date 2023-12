Mick Schumacher: uno sguardo alla carriera di papà Michael

Mick Schumacher aveva a lungo sperato in un ritorno in Formula 1 il prossimo anno, ma non è stata trovata una cabina di pilotaggio per l'ex pilota della Haas e dovrà accontentarsi del ruolo di pilota sostitutivo alla Mercedes nel 2024, che ha già ricoperto quest'anno. Tuttavia, continuerà a scendere in pista, gareggiando nel WEC per Alpine, che combatte contro la Mercedes in Formula 1. "Naturalmente, la Mercedes e la Alpine sono in grado di gestire la situazione.

"Naturalmente, Mercedes e Alpine sono rivali in Formula 1, ma non credo che ci sarà una sovrapposizione nei ruoli di pilota di riserva in Formula 1 e di pilota da corsa nel Campionato del Mondo Endurance", ha detto il 24enne a questo proposito, sottolineando che l'opportunità di raccomandarsi nel WEC per un ritorno in Formula 1 è interessante.

Il tedesco ha anche spiegato che sarebbe interessante per lui premere l'acceleratore su un'auto sportiva come fece suo padre Michael. Anche Michael Schumacher ha guidato auto sportive come junior della Mercedes prima di debuttare con la Jordan a Spa nel 1991 a metà stagione.

"Ho deciso di fare il contrario, perché no", ha spiegato Mick. "Ho sempre pensato che ci fossero molte coincidenze con la carriera di mio padre. Ora guido anch'io auto sportive, quindi forse questo sarà il mio inizio di nuovo in F1", ha aggiunto.

L'anno in panchina alla Mercedes è stato molto istruttivo per l'ex pilota della Haas. Con i suoi periodi al simulatore, ha contribuito attivamente alla messa a punto della vettura di servizio di Lewis Hamilton e George Russell. E ha osservato il duo Mercedes al lavoro.

"Come pilota, ora so molto meglio cosa voglio dal mio team, cosa considero importante e cosa posso apportare a una squadra. Nel mio primo anno in Formula 1, ovviamente, era difficile sapere esattamente quale posizione avrei dovuto assumere e fino a che punto potevo spingermi con i miei commenti e tutto il resto. Ora che ho lavorato con Lewis e George per un anno, so quanto è alto il livello e quanto posso spingermi. E non ho problemi a condividere le mie informazioni in futuro", ha chiarito Mick.

