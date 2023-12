Mick Schumacher: Um olhar sobre a carreira do pai Michael

Mick Schumacher vai competir no Campeonato do Mundo de Resistência no próximo ano e faz uma comparação com a carreira do seu pai, que já teve o gosto pelas corridas de carros desportivos enquanto Mercedes Junior.

Mick Schumacher há muito que esperava um regresso à Fórmula 1 no próximo ano, mas não foi encontrado um cockpit para o antigo piloto da Haas e ele terá de se contentar com o papel de piloto substituto na Mercedes em 2024, que já ocupou este ano. No entanto, vai continuar a ir para a pista, competindo no WEC pela Alpine, que luta contra a Mercedes na Fórmula 1.

"É claro que a Mercedes e a Alpine são rivais na Fórmula 1, mas não acho que haverá qualquer sobreposição nos papéis de piloto de reserva na Fórmula 1 e de piloto de corrida no Campeonato do Mundo de Resistência", disse o jovem de 24 anos sobre este assunto, sublinhando que a oportunidade de se recomendar no WEC para um regresso à Fórmula 1 é interessante.

O alemão explicou ainda que seria interessante para ele pisar o acelerador de um carro desportivo, tal como o seu pai Michael fez em tempos. Michael Schumacher também conduziu carros desportivos enquanto júnior da Mercedes antes de se estrear na Jordan em Spa, em 1991, a meio da época.

"Estou a fazer o caminho inverso, porque não?", explicou Mick. "Sempre pensei que havia muitas semelhanças coincidentes com a carreira do meu pai. Agora eu próprio estou a conduzir carros desportivos, por isso talvez este seja o meu regresso à F1", acrescentou.

O ano no banco da Mercedes foi muito instrutivo para o antigo piloto da Haas. Com as suas passagens pelo simulador, ajudou ativamente a preparar o carro de serviço de Lewis Hamilton e George Russell. E observou a dupla da Mercedes a trabalhar.

"Como piloto, sei agora muito melhor o que quero da minha equipa, o que considero importante e o que posso trazer para uma equipa. No meu primeiro ano na Fórmula 1, era naturalmente difícil saber exatamente que posição devia tomar e até onde podia ir com os meus comentários e tudo o mais. Agora que já trabalhei com o Lewis e o George durante um ano, sei quão alta é a fasquia e até onde posso ir. E não tenho qualquer problema em partilhar as minhas informações no futuro", esclareceu Mick.

