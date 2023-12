Visite d'école : la star de la Formule 1 Lewis Hamilton est enthousiaste

La star de Mercedes, Lewis Hamilton, a rendu visite mardi aux élèves de la Mulberry STEM Academy à la Mulberry School for Girls dans l'est de Londres.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton s'est rendu mardi 5 décembre à l'école Mulberry School for Girls de Tower Hamlets, à Londres, pour voir de ses propres yeux comment le Mulberry Schools Trust et Mercedes contribuent, par le biais du partenariat "Accelerate 25", à encourager les élèves issus de milieux sous-représentés à faire carrière dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (en bref, les STIM).

La visite a permis à la star de la Formule 1 de participer à diverses activités pratiques en STIM, notamment une exposition sur les STIM, une leçon de robotique pour apprendre la programmation et une expérience artistique immersive qui a mis en évidence les compétences techniques des élèves dans les domaines du numérique et de la production.

Après la classe, les élèves ont montré à Lewis leur garage de course et ont exposé leurs voitures Greenpower Trust. Lors d'une visite de l'école, les élèves ont également eu l'occasion de poser des questions au pilote Mercedes et de lui demander des conseils.

Parmi les élèves sélectionnées pour accompagner Lewis lors de sa visite figuraient également des représentantes de la Mulberry STEM Academy. L'académie a été lancée en 2020 dans le cadre du programme "Accelerate 25". Elle propose un enseignement inventif, un coaching de carrière et une expérience du secteur, tout en étant soutenue et coachée par des membres de l'équipe. L'objectif principal du partenariat est de promouvoir la diversité dans le domaine des STIM, de la Formule 1 et de l'équipe.

À la fin de la troisième année, 271 élèves ont jusqu'à présent participé au programme, dont beaucoup ont choisi de suivre des cours de STIM dans le cadre de leurs études ultérieures. En outre, des centaines d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ont été touchés par une série d'événements itinérants dynamiques et pratiques sur les STIM de Mulberry.

Le public de mardi était composé d'un mélange passionné d'élèves du secondaire et du supérieur, de six anciens élèves de la Mulberry STEM Academy, de 183 élèves actuellement inscrits à la STEM Academy et de 28 élèves de 5e année, qui ont tous démontré leur passion et leur enthousiasme pour les matières STIM.

Le Dr Vanessa Ogden, PDG du Mulberry Schools Trust, a déclaré : "C'est une visite dont les élèves se souviendront pour le reste de leur vie et qui les inspirera à faire de grandes choses eux-mêmes". Paul Mills, Chief People Officer chez Mercedes, a déclaré : "La visite de la Mulberry School for Girls avec Lewis et la possibilité de voir à nouveau de première main le talent des élèves et leurs perspectives d'avenir étaient très excitantes". Et il a remercié toutes les personnes impliquées dans le programme.

Lewis Hamilton a également déclaré : "Un grand merci à tous les élèves et au personnel du Mulberry Schools Trust qui m'ont accueilli dans leur école. Ce fut un honneur de rencontrer tant d'élèves passionnées et intelligentes et de voir le travail révolutionnaire que le Mulberry Schools Trust et notre équipe font pour inspirer et soutenir les jeunes ingénieurs et apporter plus de diversité dans le sport automobile. J'espère que les élèves continueront à croire en elles-mêmes et à montrer au reste du monde ce dont elles sont capables".