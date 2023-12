Visita a scuola: la star della Formula 1 Lewis Hamilton ha fatto colpo

La stella della Mercedes Lewis Hamilton ha fatto visita martedì agli alunni della Mulberry STEM Academy presso la Mulberry School for Girls di East London.

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha visitato la Mulberry School for Girls di Tower Hamlets, a Londra, martedì 5 dicembre, per vedere da vicino come il Mulberry Schools Trust e la Mercedes contribuiscono a incoraggiare gli studenti provenienti da ambienti poco rappresentati a intraprendere carriere nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM) grazie alla partnership Accelerate 25.

La visita ha offerto al campione di Formula 1 l'opportunità di partecipare a diverse attività STEM pratiche, tra cui una mostra STEM, una lezione di robotica in cui ha appreso il coding e un'esperienza artistica immersiva che ha messo in luce le competenze tecniche degli studenti in materia di ingegneria digitale e produzione.

Dopo la lezione, gli studenti hanno mostrato a Lewis il loro garage e le loro auto del Greenpower Trust. Durante un tour della scuola, gli alunni hanno anche avuto l'opportunità di porre domande al pilota della Mercedes e di chiedergli consigli.

Tra gli alunni scelti per accompagnare Lewis nella sua visita c'erano anche i rappresentanti della Mulberry STEM Academy. L'accademia è stata lanciata nel 2020 come parte del programma Accelerate 25. Offre un insegnamento fantasioso e una carriera professionale. Offre un insegnamento fantasioso, coaching di carriera ed esperienza nel settore, con il supporto e l'accompagnamento dei membri del team. L'obiettivo principale della partnership è promuovere la diversità in ambito STEM, F1 e nel team.

Alla fine del terzo anno, 271 studenti hanno preso parte al programma, molti dei quali hanno scelto di studiare materie STEM per proseguire gli studi. Inoltre, centinaia di bambini delle scuole elementari sono stati raggiunti da una serie di eventi dinamici e pratici di Mulberry STEM Roadshow.

Il pubblico di martedì era composto da un appassionato mix di studenti delle scuole secondarie e del sesto anno, sei ex allievi della Mulberry STEM Academy, 183 studenti attualmente iscritti alla STEM Academy e 28 studenti del quinto anno, che hanno tutti dimostrato la loro passione e il loro entusiasmo per le materie STEM.

La dott.ssa Vanessa Ogden, CEO di Mulberry Schools Trust, ha dichiarato: "È una visita che gli studenti ricorderanno per il resto della loro vita e che li ispirerà a raggiungere grandi traguardi". Paul Mills, Chief People Officer di Mercedes, ha dichiarato: "Visitare la Mulberry School for Girls con Lewis e poter vedere di nuovo in prima persona il talento e le prospettive future degli studenti è stato molto emozionante". E ha ringraziato tutte le persone coinvolte nel programma.

Lewis Hamilton ha inoltre dichiarato: "Un grande ringraziamento a tutti gli studenti e al personale della Mulberry Schools Trust per avermi accolto nella loro scuola. È stato un onore incontrare così tanti studenti appassionati e intelligenti e vedere il lavoro innovativo che il Mulberry Schools Trust e il nostro team stanno facendo per ispirare e sostenere i giovani ingegneri e portare più diversità nel motorsport. Spero che gli studenti continuino a credere in se stessi e a mostrare al resto del mondo di cosa sono capaci".