Visita à escola: Lewis Hamilton, estrela da Fórmula 1, impressionado

O sete vezes campeão do mundo Lewis Hamilton visitou a Mulberry School for Girls em Tower Hamlets, Londres, na terça-feira, 5 de dezembro, para ver em primeira mão como a Mulberry Schools Trust e a Mercedes estão a ajudar a encorajar os alunos de meios sub-representados a seguirem carreiras nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) através da parceria Accelerate 25.

A visita constituiu uma oportunidade para a estrela da Fórmula 1 se envolver em várias actividades STEM práticas, incluindo uma exposição STEM, uma aula de robótica onde aprendeu sobre codificação e uma experiência artística imersiva que mostrou as competências técnicas dos alunos em engenharia digital e fabrico.

Após a aula, os alunos mostraram a Lewis a sua garagem de corridas e exibiram os seus carros Greenpower Trust. Durante uma visita à escola, os alunos também tiveram a oportunidade de fazer perguntas ao piloto da Mercedes e de lhe pedir dicas.

Entre os alunos escolhidos para acompanhar Lewis na sua visita estavam representantes da Mulberry STEM Academy. A academia foi lançada em 2020 como parte do programa Accelerate 25. Oferece ensino imaginativo, orientação profissional e experiência na indústria, apoiada e orientada por membros da equipa. O principal objetivo da parceria é promover a diversidade em STEM, na F1 e na equipa.

No final do terceiro ano, 271 estudantes participaram no programa até à data, muitos dos quais optaram por estudar disciplinas STEM na sua formação contínua. Para além disso, centenas de crianças em idade escolar foram abrangidas por uma série de eventos dinâmicos e práticos do Mulberry STEM Roadshow.

A audiência de terça-feira era constituída por uma mistura apaixonada de estudantes do ensino secundário e do sexto ano, seis antigos alunos da Mulberry STEM Academy, 183 estudantes atualmente inscritos na STEM Academy e 28 alunos do 5º ano, todos eles demonstrando a sua paixão e entusiasmo pelas disciplinas STEM.

A Dra. Vanessa Ogden, Directora Executiva da Mulberry Schools Trust, afirmou: "É uma visita que os alunos irão recordar para o resto das suas vidas e que os irá inspirar a alcançar grandes feitos." Paul Mills, Diretor de Pessoal da Mercedes, afirmou: "Visitar a Mulberry School for Girls com o Lewis e poder ver novamente em primeira mão o talento e as perspectivas de futuro dos alunos foi muito emocionante." E agradeceu a todos os envolvidos no programa.

Lewis Hamilton também disse: "Um grande obrigado a todos os alunos e funcionários da Mulberry Schools Trust por me receberem na sua escola. Foi uma honra conhecer tantos alunos apaixonados e inteligentes e ver o trabalho inovador que a Mulberry Schools Trust e a nossa equipa estão a fazer para inspirar e apoiar jovens engenheiros e trazer mais diversidade ao desporto automóvel. Espero que os alunos continuem a acreditar em si próprios e mostrem ao resto do mundo aquilo de que são capazes."