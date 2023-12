Girls on Track : Alba Hurup Larsen s'impose

Dans le cadre de la dernière édition du programme de promotion "FIA Girls on Track - Rising Stars", Alba Hurup Larsen s'est imposée face à 3 autres talents lors de la phase finale et a su convaincre les experts de la Ferrari Driver Academy.

Pour la dernière fois cette année, des talents féminins de la course automobile âgés de 12 à 16 ans ont eu l'occasion de bénéficier du précieux soutien des experts de la Ferrari Driver Academy.

Dans le cadre du programme de promotion "FIA Girls on Track - Rising Stars", mis en place par la commission de la FIA pour les femmes dans le sport automobile en collaboration avec la Ferrari Driver Academy (en abrégé : FDA) et Iron Dames pour aider les jeunes femmes pilotes à faire carrière dans le sport automobile, quatre talents se sont imposés lors du processus de sélection face à 112 autres concurrentes issues de plus de 50 pays.

Alba Hurup Larsen, Mathilda Paatz, Joanne Ciconte et Domenika Arellano ont été autorisées à passer une série de tests au siège de la Scuderia Ferrari et sur le circuit historique de Fiorano, afin de fournir aux experts de la FDA une multitude de données sur leurs capacités physiques.

En outre, son comportement de conduite a été évalué dans le simulateur, en recréant un week-end entier de course avec des essais libres, des qualifications et une course au volant d'une voiture de Formule 4 équipée exactement des mêmes pneus Pirelli que ceux utilisés dans le championnat italien.

Alba a convaincu par sa capacité à apprendre rapidement et à maîtriser la voiture en maintenant un rythme de course constant, ainsi que par ses compétences, qu'elle a démontrées lors d'un tour rapide. Elle a été désignée comme la meilleure du quatuor par les experts de la Ferrari Driver Academy.

Ils suivront ses progrès au cours de la prochaine saison, lorsqu'elle se rendra régulièrement à Maranello pour documenter sa progression. Les lauréates de 2020 et 2022, Maya Weug et Aurelia Nobels, continuent à faire partie de ce programme très convoité pour les jeunes pilotes.

La très jeune gagnante de la catégorie junior a également été annoncée. Là aussi, quatre finalistes ont été invitées à Maranello avant de se rendre au quartier général de Tony Kart pour un essai de siège. Elles ont ensuite passé deux jours sur le circuit de karting Franciacorta à Brescia . Les participantes étaient Bianca Nagy, Eva Dorrestijn, Annabella Fairclough et la future gagnante Vanesa Silkunaite.

Le responsable de la FDA, Marco Matassa, a déclaré : "Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli en quatre ans avec ce programme. Nous avons fait notre part pour rendre le sport plus accessible et nous avons ouvert des opportunités à trois jeunes femmes, dont deux font toujours partie de la Ferrari Driver Academy".

"Nous félicitons Alba, qui aura l'occasion de montrer ce dont elle est capable dans une voiture de Formule 4. Félicitations également à Vanesa, qui a su s'imposer en karting face à de rudes concurrentes. Le programme se termine, mais nous continuerons à chercher les meilleurs jeunes talents du Racing, ce que nous ferons dans le cadre de notre procédure de sélection, où les garçons comme les filles pourront faire leurs preuves", a ajouté l'Italien.