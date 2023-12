Ragazze in pista: Alba Hurup Larsen si aggiudica il primo posto

Quest'anno, per l'ultima volta, le talentuose pilota di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno avuto l'opportunità di ricevere il prezioso supporto degli esperti della Ferrari Driver Academy.

Nell'ambito del programma di sostegno "FIA Girls on Track - Rising Stars", lanciato dalla Commissione FIA per le Donne nel Motorsport in collaborazione con la Ferrari Driver Academy (FDA) e Iron Dames, per aiutare le giovani pilota a intraprendere una carriera nel mondo dell'automobilismo, quattro talentuose donne pilota hanno battuto 112 concorrenti provenienti da oltre 50 Paesi nel processo di selezione.

Alba Hurup Larsen, Mathilda Paatz, Joanne Ciconte e Domenika Arellano sono state sottoposte a una serie di test presso la sede della Scuderia Ferrari e sullo storico circuito di Fiorano per fornire agli esperti della FDA una serie di dati sulle loro capacità fisiche.

Inoltre, le sue prestazioni di guida sono state valutate al simulatore, ricreando un intero weekend di prove libere, qualifiche e gare al volante di una vettura di Formula 4 equipaggiata con gli stessi pneumatici Pirelli utilizzati nel campionato italiano.

Alba ha impressionato per la sua capacità di imparare rapidamente e di controllare la vettura guidando a un ritmo di gara costante, oltre che per la sua capacità di dimostrarlo in un giro veloce. È stata dichiarata la migliore del quartetto dagli esperti della Ferrari Driver Academy.

Questi ultimi monitoreranno i suoi progressi nella prossima stagione, quando si recherà regolarmente a Maranello per documentare i suoi progressi. Le vincitrici del 2020 e del 2022, Maya Weug e Aurelia Nobels, continueranno a far parte dell'ambito programma junior.

È stato inoltre annunciato il giovanissimo vincitore della categoria Junior. Anche in questo caso, quattro finalisti sono stati invitati a Maranello prima di recarsi alla sede di Tony Kart per un test del sedile. Hanno poi trascorso due giorni sul kartodromo Franciacorta di Brescia. I partecipanti erano Bianca Nagy, Eva Dorrestijn, Annabella Fairclough e la vincitrice finale Vanesa Silkunaite.

Il direttore della FDA Marco Matassa ha spiegato: "Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti in quattro anni con questo programma. Abbiamo fatto la nostra parte nel rendere questo sport più accessibile e abbiamo aperto opportunità a tre giovani donne, due delle quali fanno ancora parte della Ferrari Driver Academy".

"Congratulazioni ad Alba, che avrà l'opportunità di dimostrare cosa è in grado di fare su una vettura di Formula 4. Congratulazioni anche a Vanesa, che ha sbaragliato la concorrenza nel kart. Anche se il programma sta per concludersi, continueremo a cercare i migliori giovani talenti delle corse, come parte del nostro processo di selezione in cui sia i ragazzi che le ragazze possono dimostrare il loro valore", ha aggiunto l'italiano.