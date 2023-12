Girls on Track: Alba Hurup Larsen vence

No âmbito da última edição do programa de apoio "FIA Girls on Track - Rising Stars", Alba Hurup Larsen venceu a ronda final contra 3 outras pilotos talentosas e impressionou os especialistas da Ferrari Driver Academy.

Pela última vez este ano, as talentosas pilotos de competição com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos tiveram a oportunidade de receber um valioso apoio dos especialistas da Ferrari Driver Academy.

Como parte do programa de apoio "FIA Girls on Track - Rising Stars", que foi lançado pela Comissão FIA para as Mulheres no Desporto Automóvel em colaboração com a Ferrari Driver Academy (FDA) e Iron Dames para ajudar jovens pilotos de corrida a fazer carreira no desporto automóvel, quatro talentosas pilotos do sexo feminino venceram 112 outros concorrentes de mais de 50 países no processo de seleção.

Alba Hurup Larsen, Mathilda Paatz, Joanne Ciconte e Domenika Arellano foram submetidas a uma série de testes na sede da Scuderia Ferrari e no histórico circuito de Fiorano para fornecer aos especialistas da FDA uma grande quantidade de dados sobre as suas capacidades físicas.

Além disso, o seu desempenho na condução foi avaliado no simulador, através da recriação de um fim de semana completo de treinos livres, qualificação e corrida ao volante de um carro de Fórmula 4 equipado exatamente com os mesmos pneus Pirelli utilizados no campeonato italiano.

Alba impressionou pela sua capacidade de aprender rapidamente e de controlar o carro, conduzindo a um ritmo de corrida consistente, bem como pela sua capacidade de o demonstrar numa volta rápida. Ela foi declarada a melhor do quarteto pelos especialistas da Ferrari Driver Academy.

Eles irão monitorizar o seu progresso na próxima época, quando ela se deslocar regularmente a Maranello para documentar o seu progresso. As vencedoras de 2020 e 2022, Maya Weug e Aurelia Nobels, continuarão a fazer parte do cobiçado programa júnior.

Foi também anunciado o jovem vencedor da categoria Júnior. Também neste caso, quatro finalistas foram convidados a deslocar-se a Maranello antes de se deslocarem à sede da Tony Kart para um teste de banco. Depois, passaram dois dias no kartódromo de Franciacorta, em Brescia. As participantes foram Bianca Nagy, Eva Dorrestijn, Annabella Fairclough e a eventual vencedora Vanesa Silkunaite.

O Diretor da FDA, Marco Matassa, explicou: "Estamos muito orgulhosos do que conseguimos alcançar em quatro anos com este programa. Fizemos a nossa parte para tornar o desporto mais acessível e abrimos oportunidades para três jovens mulheres, duas das quais ainda fazem parte da Ferrari Driver Academy."

"Parabéns à Alba, ela terá a oportunidade de mostrar o que pode fazer num carro de Fórmula 4. Parabéns também à Vanesa, que venceu a dura concorrência no kart. Embora o programa esteja a chegar ao fim, continuaremos a procurar os melhores jovens talentos das corridas, o que faremos como parte do nosso processo de seleção em que tanto os rapazes como as raparigas podem provar o seu valor", acrescentou o italiano.