Investigación de la FIA: Lo que dice Christian Horner, director del equipo

La rivalidad entre Red Bull Racing y Mercedes es feroz en la pista, y el jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, y el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, también han tenido algunas riñas fuera de ella. Pero ni el equipo campeón del mundo ni Horner estaban detrás delprocedimiento de conformidad de la FIA, que ya ha concluido , según ha aclarado ahora el británico en Sky Sports News.

"Por supuesto que tenemos una gran rivalidad en la pista, pero no hemos presentado ninguna queja oficial ante la FIA, ni contra Susie, ni contra Toto o Mercedes", ha subrayado Horner, que también se ha referido a la estrecha colaboración con Susie Wolff, que trabaja como directora general de la serie junior "F1 Academy".

"Los equipos Red Bull competirán en la Academia el año que viene con un total de tres coches y hemos trabajado estrechamente con Susie desde la creación de esta serie. Está haciendo un gran trabajo y nos ha sorprendido tanto como a todos la declaración de la FIA", explicó el jefe de la escudería de Milton Keynes, de 50 años.

Y Horner enfatizó una vez más: "La declaración no fue ciertamente iniciada, exigida o provocada por Red Bull". Cuando se le preguntó si había otro equipo que se hubiera quejado a la FIA, no tuvo respuesta. "En cuanto a los otros equipos - no puedo hablar por los demás. Es una investigación que ha iniciado la FIA y, como he dicho, desde luego no tiene nada que ver con Red Bull."

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incl. 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12