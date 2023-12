Enquête de la FIA : ce qu'en dit le patron de l'équipe Christian Horner

La rivalité entre Red Bull Racing et Mercedes est grande sur la piste, et même en dehors, le directeur de l'équipe Red Bull Racing Christian Horner et le directeur de l'équipe Mercedes Toto Wolff se sont déjà livré à quelques joutes verbales. Mais derrière laprocédure de conformité de la Fédération internationale de l'automobile (FIA ), désormais close , ni l'équipe championne du monde ni Horner n'étaient en cause, a précisé le Britannique sur "Sky Sports News".

"Bien sûr, une grande rivalité nous lie sur la piste, mais nous n'avons pas déposé de plainte officielle auprès de la FIA, ni contre Susie, ni contre Toto, ni contre Mercedes", a souligné Horner, qui a également fait référence à l'étroite collaboration avec Susie Wolff, qui travaille en tant que directrice commerciale pour la série de jeunes pilotes "F1 Academy".

"L'année prochaine, les équipes de Red Bull participeront à l'Academy avec trois voitures au total et nous avons travaillé en étroite collaboration avec Susie depuis la création de cette série. Elle fait un super travail et nous avons été surpris, comme tout le monde, par la déclaration de la FIA", a expliqué le patron de 50 ans de l'écurie de Milton Keynes.

Et Horner d'affirmer une nouvelle fois : "La déclaration n'a certainement pas été initiée, demandée ou déclenchée par Red Bull". A la question de savoir s'il y avait une autre équipe qui s'était plainte à la FIA, il n'avait pas de réponse. "En ce qui concerne les autres équipes, je ne peux pas parler au nom des autres. C'est une enquête qui a été lancée par la FIA et comme je l'ai déjà dit, cela n'a certainement rien à voir avec Red Bull".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12