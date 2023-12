Indagine FIA: cosa dice il Team Principal Christian Horner

La rivalità tra Red Bull Racing e Mercedes è feroce in pista, e il boss del team Red Bull Racing Christian Horner e il boss del team Mercedes Toto Wolff hanno avuto anche qualche battibecco fuori dal circuito. Ma né la scuderia campione del mondo né Horner erano dietro ilprocedimento di conformità della FIA, che ora si è concluso , ha chiarito il britannico a Sky Sports News.

"Naturalmente abbiamo una grande rivalità in pista, ma non abbiamo presentato un reclamo ufficiale alla FIA, né contro Susie, né contro Toto o la Mercedes", ha sottolineato Horner, che ha anche fatto riferimento alla stretta collaborazione con Susie Wolff, che lavora come amministratore delegato della serie junior "F1 Academy".

"I team Red Bull parteciperanno all'Academy il prossimo anno con un totale di tre vetture e abbiamo lavorato a stretto contatto con Susie fin dalla creazione di questa serie. Sta facendo un ottimo lavoro e siamo rimasti sorpresi come tutti dalla dichiarazione della FIA", ha spiegato il 50enne boss della scuderia di Milton Keynes.

E Horner ha sottolineato ancora una volta: "La dichiarazione non è stata certamente iniziata, richiesta o innescata dalla Red Bull". Quando gli è stato chiesto se ci fosse un'altra squadra che si fosse lamentata con la FIA, non ha avuto risposta. "Per quanto riguarda gli altri team, non posso parlare per gli altri. È un'indagine che è stata avviata dalla FIA e, come ho detto, non ha certamente nulla a che fare con la Red Bull".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12