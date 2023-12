Investigação da FIA: O que diz o Diretor de Equipa Christian Horner

A rivalidade entre a Red Bull Racing e a Mercedes é feroz na pista, e o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, e o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, também já tiveram algumas discussões fora dela. Mas nem a equipa campeã do mundo nem Horner estiveram por detrás dosprocedimentos de conformidade da FIA, que foram agora concluídos, esclareceu o britânico na Sky Sports News.

"É claro que temos uma grande rivalidade na pista, mas não apresentámos qualquer queixa oficial à FIA, nem contra Susie, nem contra Toto ou a Mercedes", sublinhou Horner, que também se referiu à estreita cooperação com Susie Wolff, que trabalha como diretora-geral da série júnior "F1 Academy".

"As equipas da Red Bull vão competir na Academy no próximo ano com um total de três carros e temos trabalhado em estreita colaboração com a Susie desde a criação desta série. Ela está a fazer um excelente trabalho e ficámos tão surpreendidos como todos os outros com a declaração da FIA", explicou o patrão de 50 anos da equipa de Milton Keynes.

E Horner sublinhou mais uma vez: "A declaração não foi certamente iniciada, exigida ou despoletada pela Red Bull". Quando lhe perguntaram se havia outra equipa que se tinha queixado à FIA, ele não respondeu. "Quanto às outras equipas - não posso falar por outras. É uma investigação que foi lançada pela FIA e, como eu disse, certamente não tem nada a ver com a Red Bull."

