Investigación finalizada: La FIA se pronuncia

El martes por la noche, la organización mundial del automovilismo sorprendió a todos anunciando que el departamento de cumplimiento estaba investigando si un miembro de la FOM (Formula One Management) había pasado información confidencial a un jefe de equipo de Fórmula Uno. Hubo una gran expectación, ya que pronto se supo que probablemente se trataba de una investigación sobre el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, y su esposa Susie, responsable de la serie junior "F1 Academy" en la FOM.

Mercedes no tardó en responder con un comunicado propio, en el que la escudería declaraba: "Rechazamos firmemente la acusación del comunicado y la cobertura mediática asociada, que ataca injustamente la integridad y el cumplimiento de nuestro director de equipo."



Susie Wolff aclaró en las redes sociales: "Estoy profundamente ofendida, pero lamentablemente no sorprendida por las acusaciones públicas que se han hecho. Es descorazonador que se cuestione mi integridad de esta manera, especialmente cuando parece basarse en un comportamiento intimidatorio y misógino y se centra en mi estado civil en lugar de en mi capacidad."



En declaraciones idénticas, los rivales de Mercedes afirmaron al unísono que no se habían quejado a la FIA, desestimando las especulaciones en ese sentido de algunos medios de comunicación. También expresaron su apoyo a la "F1 Academy" y a Susie Wolff.



La FOM también expresó su sorpresa, afirmando en un comunicado que confiaba plenamente en que las acusaciones eran falsas. Y la empresa, que posee los derechos comerciales de la Fórmula 1, subrayó que cuenta con procesos y procedimientos para garantizar la separación de información y responsabilidades en caso de un posible conflicto de intereses.

El departamento de cumplimiento de la FIA, que ya ha completado su investigación, también ha llegado a esta conclusión. La nueva declaración explica: "Tras una revisión del Código de Conducta de la F1 y de la Política de Conflicto de Intereses de la Dirección de la Fórmula Uno y la confirmación de que existen las salvaguardias adecuadas para mitigar posibles conflictos, la FIA está satisfecha de que el sistema de gestión del cumplimiento de la FOM es lo suficientemente sólido como para evitar la divulgación no autorizada de información confidencial."

"La FIA puede confirmar que no hay investigaciones éticas o disciplinarias en curso contra individuos", continúa. Y la FIA aclara: "Como organismo regulador, la FIA tiene el deber de defender la integridad del automovilismo en todo el mundo. La FIA reafirma su compromiso con la integridad y la equidad".

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12