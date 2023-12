L'enquête est terminée : La FIA s'exprime

Mardi soir, la Fédération internationale du sport automobile a surpris tout le monde en annonçant que le département Compliance était en train de vérifier si des informations confidentielles avaient été transmises par un membre de la FOM (Formula One Management) à un chef d'équipe de Formule 1. L'émotion fut grande, car on apprit rapidement qu'il s'agissait probablement d'une enquête contre le chef d'équipe de Mercedes, Toto Wolff, et son épouse Susie, qui s'occupe de la série de jeunes talents "F1 Academy" en tant que directrice commerciale à la FOM.

Mercedes n'a pas tardé à réagir en publiant son propre communiqué, dans lequel l'équipe déclare : "Nous rejetons fermement les allégations contenues dans la déclaration et la couverture médiatique qui y est associée, qui attaquent injustement l'intégrité et la conformité de notre chef d'équipe".



Susie Wolff a été très claire sur les médias sociaux : "Je suis profondément offensée, mais malheureusement pas surprise par les accusations publiques qui ont été lancées. Il est décourageant de voir mon intégrité ainsi remise en question, surtout lorsqu'elle semble reposer sur un comportement intimidant et misogyne et qu'elle se concentre sur mon état civil et non sur mes compétences".



Les adversaires de Mercedes ont déclaré à l'unisson, dans des déclarations identiques, qu'ils ne s'étaient pas plaints auprès de la FIA, rejetant ainsi les spéculations correspondantes de certains médias. Ils ont également exprimé leur soutien à la "F1 Academy" et à Susie Wolff.



La FOM s'est également montrée surprise, elle a toute confiance dans le fait que les accusations sont fausses, a-t-elle déclaré dans sa déclaration. Et l'entreprise, qui détient les droits commerciaux de la Formule 1, a souligné qu'elle disposait de processus et de procédures garantissant la séparation des informations et des responsabilités en cas de conflit d'intérêts potentiel.

C'est également la conclusion à laquelle est parvenu le département de la conformité de la FIA, qui a terminé son enquête. La nouvelle déclaration précise : "Après avoir examiné le Code de Conduite de la F1 et la Politique de Conflit d'Intérêt de la F1 de la direction de Formula One et confirmé l'existence de mesures de protection appropriées pour désamorcer les conflits potentiels, la FIA est convaincue que le système de gestion de la conformité de la FOM est suffisamment robuste pour empêcher la divulgation non autorisée d'informations confidentielles".

"La FIA peut confirmer qu'il n'y a pas d'enquête éthique ou disciplinaire en cours contre des individus", ajoute le texte. Et la FIA précise : "En tant qu'autorité de régulation, la FIA a le devoir de préserver l'intégrité du sport automobile mondial. La FIA réaffirme son engagement en faveur de l'intégrité et de l'équité".

