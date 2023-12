Indagine conclusa: La FIA si pronuncia

Martedì sera, l'organizzazione mondiale degli sport motoristici ha sorpreso tutti annunciando che il dipartimento di conformità stava indagando se informazioni riservate fossero state trasmesse al capo di un team di Formula Uno da un membro della FOM (Formula One Management). C'è stata molta agitazione, perché si è subito saputo che probabilmente si trattava di un'indagine su Toto Wolff, capo del team Mercedes, e sua moglie Susie, responsabile della serie junior "F1 Academy" presso la FOM.

La Mercedes ha subito risposto con un proprio comunicato, in cui la scuderia ha dichiarato: "Respingiamo fermamente le accuse contenute nel comunicato e la relativa copertura mediatica, che attaccano ingiustamente l'integrità e la conformità del nostro team principal".



Susie Wolff ha chiarito sui social media: "Sono profondamente offesa ma purtroppo non sorpresa dalle accuse pubbliche che sono state fatte. È scoraggiante che la mia integrità venga messa in discussione in questo modo, soprattutto quando sembra essere basata su un comportamento intimidatorio e misogino e si concentra sul mio stato civile piuttosto che sulle mie capacità".



In dichiarazioni identiche, gli avversari della Mercedes hanno dichiarato all'unisono di non aver presentato alcuna denuncia alla FIA, respingendo le speculazioni in tal senso di alcuni media. Hanno inoltre espresso il loro sostegno alla "F1 Academy" e a Susie Wolff.



Anche la FOM si è detta sorpresa, affermando in un comunicato di avere piena fiducia che le accuse fossero false. La società, che detiene i diritti commerciali della Formula 1, ha sottolineato di avere in atto processi e procedure per garantire la separazione delle informazioni e delle responsabilità in caso di potenziale conflitto di interessi.

Anche il dipartimento di conformità della FIA, che ha ora completato la sua indagine, è giunto a questa conclusione. La nuova dichiarazione spiega: "A seguito di una revisione del Codice di condotta della F1 e della Politica sul conflitto di interessi della Formula One Management e della conferma dell'esistenza di adeguate salvaguardie per mitigare i potenziali conflitti, la FIA è soddisfatta che il sistema di gestione della conformità della FOM sia sufficientemente solido da impedire la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate."

"L'AIF può confermare che non ci sono indagini etiche o disciplinari in corso nei confronti di singoli individui", prosegue il documento. E la FIA chiarisce: "In quanto organismo di regolamentazione, la FIA ha il dovere di sostenere l'integrità del motorsport a livello mondiale. La FIA ribadisce il suo impegno per l'integrità e la correttezza".

Classifica del Campionato del mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12