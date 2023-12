Investigação concluída: A FIA pronuncia-se

Na terça-feira à noite, a organização mundial de desportos motorizados surpreendeu toda a gente ao anunciar que o departamento de conformidade estava a investigar se tinham sido transmitidas informações confidenciais a um chefe de equipa da Fórmula 1 por um membro da FOM (Formula One Management). A emoção foi grande, pois rapidamente se soube que se tratava provavelmente de uma investigação sobre o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, e a sua esposa Susie, responsável pela série júnior "F1 Academy" na FOM.

A Mercedes não tardou a responder com um comunicado próprio, no qual a equipa declarou: "Rejeitamos firmemente a alegação no comunicado e a cobertura mediática associada, que ataca injustamente a integridade e a conformidade do nosso chefe de equipa".



Susie Wolff esclareceu nas redes sociais: "Estou profundamente ofendida, mas infelizmente não estou surpreendida com as alegações públicas que foram feitas. É desanimador que a minha integridade esteja a ser posta em causa desta forma, especialmente quando parece basear-se num comportamento intimidatório e misógino e se centra no meu estado civil e não nas minhas capacidades."



Em declarações idênticas, os adversários da Mercedes afirmaram, em uníssono, que não apresentaram queixa à FIA, desmentindo as especulações nesse sentido em alguns meios de comunicação social. Manifestaram também o seu apoio à "F1 Academy" e a Susie Wolff.



A FOM também manifestou a sua surpresa, dizendo num comunicado que tinha plena confiança de que as alegações eram falsas. E a empresa, que detém os direitos comerciais da Fórmula 1, sublinhou que dispõe de processos e procedimentos para garantir a separação de informações e responsabilidades em caso de um potencial conflito de interesses.

O departamento de conformidade da FIA, que concluiu agora a sua investigação, também chegou a esta conclusão. A nova declaração explica: "Na sequência de uma análise do Código de Conduta da F1 e da Política de Conflito de Interesses da Formula One Management e da confirmação de que existem salvaguardas adequadas para atenuar potenciais conflitos, a FIA está convencida de que o sistema de gestão da conformidade da FOM é suficientemente robusto para evitar a divulgação não autorizada de informações confidenciais".

"A FIA pode confirmar que não existem investigações éticas ou disciplinares em curso contra indivíduos", continua. E a FIA esclarece: "Como órgão regulador, a FIA tem o dever de defender a integridade do desporto automóvel em todo o mundo. A FIA reafirma o seu compromisso com a integridade e a justiça".

