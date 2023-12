Lewis Hamilton : "Je savais que ce serait une longue année".

Cette année, l'équipe Mercedes a certes obtenu la deuxième place au classement du championnat du monde des constructeurs, mais l'équipe de Toto Wolff a récolté nettement moins de points que l'année précédente, qu'elle avait terminée à la troisième place du classement des constructeurs. Contrairement à 2022, l'équipe d'usine de Brackley et Brixworth n'a pas non plus réussi à remporter un GP.

Comme son équipe, Lewis Hamilton a marqué moins de points cette année qu'en 2022, mais il est parvenu à se hisser à la troisième place du classement du championnat du monde, alors qu'il avait dû se contenter de la sixième place l'année précédente. Le septuple champion du monde savait déjà qu'une année difficile l'attendait, comme il l'a raconté dans une interview avec "BBC Sport".

"Je me souviens que dès le début, la voiture donnait exactement la même sensation que la précédente. Et ce n'était définitivement pas un bon sentiment", s'est souvenu Hamilton, qui n'avait pas pu remporter de GP au cours des deux dernières années. "J'avais vraiment de grands espoirs", a-t-il avoué dans la foulée.

"En février, lorsque nous avons évalué où nous en étions avec la voiture, j'étais un peu plus inquiet. Car l'année précédente, on disait : 'La voiture est fantastique, elle est unique, personne n'aura ça'. Et puis nous sommes arrivés au premier test", a raconté la star de Mercedes. "C'est pourquoi j'étais un peu plus prudent quand j'ai écouté les prévisions, je me suis dit : 'On verra bien'. Puis nous avons eu tous ces problèmes et je savais que l'année serait longue".

