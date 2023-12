Lewis Hamilton: "Sapevo che sarebbe stato un anno lungo".

Sebbene quest'anno il team Mercedes si sia piazzato al secondo posto nella classifica del campionato costruttori, la squadra di Toto Wolff ha ottenuto molti meno punti rispetto all'anno precedente, quando si era classificata terza nel campionato costruttori. A differenza del 2022, anche il team di Brackley e Brixworth non è riuscito a vincere un GP.

Come la sua squadra, anche Lewis Hamilton ha ottenuto meno punti quest'anno rispetto alla stagione 2022, ma è stato in grado di arrivare terzo nella classifica del campionato dopo essersi dovuto accontentare del sesto posto nell'anno precedente. Il sette volte campione del mondo sapeva fin dall'inizio che lo attendeva un anno difficile, come ha dichiarato alla BBC Sport in un'intervista.

"Ricordo che fin dall'inizio la macchina sembrava esattamente la stessa del suo predecessore. E non era certo una bella sensazione", ha ricordato Hamilton, che non aveva vinto un GP negli ultimi due anni. "Avevo grandi speranze", ha ammesso nella stessa occasione.

"Quando a febbraio abbiamo valutato a che punto eravamo con la macchina, ero un po' più preoccupato. Perché l'anno prima avevamo detto: 'La macchina è fantastica, è unica, nessuno avrà niente di simile'. E poi siamo arrivati al primo test", ha riferito la stella della Mercedes. "Per questo sono stato un po' più cauto quando ho ascoltato le previsioni, mi sono detto: 'Vedremo'. Poi abbiamo avuto tutti questi problemi e ho capito che sarebbe stato un anno lungo".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12