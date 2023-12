Lewis Hamilton: "Eu sabia que ia ser um longo ano"

Embora a equipa Mercedes tenha terminado em segundo lugar na classificação do campeonato de construtores este ano, a equipa de Toto Wolff marcou muito menos pontos do que no ano anterior, quando terminou em terceiro lugar no campeonato de construtores. Em contraste com 2022, a equipa de fábrica de Brackley e Brixworth também não conseguiu vencer um GP.

Tal como a sua equipa, Lewis Hamilton marcou menos pontos este ano do que na época de 2022, mas conseguiu terminar em terceiro lugar na classificação do campeonato, depois de ter tido de se contentar com o sexto lugar no ano anterior. O sete vezes campeão do mundo sabia desde cedo que um ano difícil o esperava, como ele disse à BBC Sport em uma entrevista.

"Lembro-me que o carro parecia exatamente o mesmo que o seu antecessor desde o início. E isso não foi definitivamente uma boa sensação", recordou Hamilton, que não tinha ganho um GP nos últimos dois anos. "Eu tinha grandes esperanças", ele admitiu no mesmo fôlego.

"Quando avaliamos a situação do carro em fevereiro, fiquei um pouco mais preocupado. Porque no ano anterior dissemos: 'O carro é fantástico, é único, ninguém vai ter nada igual'. E então chegamos ao primeiro teste", relatou o astro da Mercedes. "Foi por isso que fui um pouco mais cauteloso quando ouvi as previsões, pensei para mim próprio: 'Vamos ver'. Depois tivemos todos estes problemas e eu sabia que ia ser um longo ano."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12