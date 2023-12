Max Verstappen : "Heureusement, c'est l'équipe qui paie".

La saison de Formule 1 2024 débute pour l'équipe championne du monde Red Bull Racing et ses pilotes avec une belle facture à régler. En effet, les frais de la super-licence, qui donne aux pilotes le droit de participer à la Formule 1, sont fixés en fonction des points obtenus en championnat du monde l'année précédente.

Chaque licence coûte en principe 10.400 euros, auxquels s'ajoutent 2100 euros par point de championnat du monde. Et comme Verstappen a accumulé 575 points, la super licence du triple champion coûte la bagatelle de 1.217.900 euros. Pour son coéquipier Sergio Pérez, qui a terminé deuxième du championnat du monde, il s'agit de 285 points et donc de 608 900 euros.

A titre de comparaison, le dernier du championnat, Logan Sargeant, qui n'a marqué qu'un seul point au championnat, ne doit débourser que 12 500 euros. Au moins, Verstappen ne doit pas mettre la main à la poche. "Heureusement, c'est l'équipe qui paie", a expliqué Verstappen lorsqu'on lui a parlé des frais élevés.

"Mais je pense qu'il devrait déjà y avoir un rapport normal", a ajouté le Néerlandais en faisant référence aux différences notables dans les montants. "Mais de telles choses sont fixées et je ne pense pas qu'à l'époque quelqu'un s'attendait à ce qu'autant de points soient accumulés au final".

En tant qu'équipe championne du monde, Red Bull Racing doit également s'acquitter de la taxe d'inscription la plus élevée, qui s'élève cette année à 7 445 816 dollars américains. Les frais de base pour les équipes s'élèvent déjà à 657.837 dollars américains. Pour les champions, le montant facturé est ensuite de 7843 dollars US par point, pour tous les autres, il est de 6575 dollars US par point. La facture doit être réglée avant le 10 décembre.

Championnat du monde des pilotes et frais de super-licence

01. Max Verstappen (NL) : 575 points =1.217.900 euros

02. Sergio Pérez (MEX) : 285 = 608.900

03. Lewis Hamilton (GB) : 234 = 501.800

04. Fernando Alonso (E) : 206 = 443.000

05. Charles Leclerc (MC) : 206 = 443.000

06. Lando Norris (GB) : 205 = 440.900

07. Carlos Sainz (E) : 200 = 430.400

08. George Russell (GB) : 175 = 377.900

09. Oscar Piastri (AUS) : 97 = 214.100

10. Lance Stroll (CDN) : 74 = 165.800

11. Pierre Gasly (F) : 62 = 140.600

12. Esteban Ocon (F) : 58 = 132.200

13. Alex Albon (T) : 27 = 67.100

14. Yuki Tsunoda (J) : 17 = 46.100

15. Valtteri Bottas (FIN) : 10 = 31.400

16. Nico Hülkenberg (D) : 9 = 29.300

17. Daniel Ricciardo (AUS) : 6 = 23.000

18. Guanyu Zhou (RCH) : 6 = 23.000

19. Kevin Magnussen (DK) : 3 = 16.700

20. Liam Lawson (NZ) : 2 = 14.600

21. Logan Sargeant (USA) : 1 = 12.500