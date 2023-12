Max Verstappen: "Per fortuna la squadra paga".

L'anno prossimo Max Verstappen dovrà pagare una tassa di un milione di euro per ottenere la superlicenza necessaria per iniziare a gareggiare in Formula 1. L'olandese, tuttavia, non dovrà fare i conti di tasca propria.

La stagione di Formula 1 2024 inizia con un conto salato da pagare per la scuderia campione del mondo Red Bull Racing e i suoi piloti. Infatti, le tariffe per la superlicenza, che dà ai piloti il diritto di partecipare alla Formula 1, sono determinate in base ai punti del campionato ottenuti nell'anno precedente.

Ogni licenza costa generalmente 10.400 euro, con un supplemento di 2100 euro per ogni punto ottenuto nel campionato mondiale. Poiché Verstappen ha raccolto 575 punti, la superlicenza del tre volte campione costa ben 1.217.900 euro. Per il suo compagno di squadra Sergio Pérez, che ha concluso il campionato al secondo posto, sono 285 punti e quindi 608.900 euro.

In confronto: Logan Sargeant, che si è classificato ultimo in campionato e ha ottenuto un solo punto, deve sborsare solo 12.500 euro. Almeno Verstappen non deve fare i conti in tasca. "Per fortuna è la squadra a pagare", ha spiegato Verstappen quando gli è stato chiesto di parlare degli alti compensi.

"Ma penso che dovrebbe esserci un rapporto normale", ha aggiunto l'olandese, riferendosi alle notevoli differenze tra gli importi. "Ma queste cose sono fissate e non credo che nessuno si aspettasse che alla fine sarebbero stati raccolti così tanti punti".

In quanto squadra campione del mondo, la Red Bull Racing deve anche pagare la quota di iscrizione più alta, che quest'anno ammonta a 7.445.816 dollari USA. La quota base per le squadre è già di 657.837 dollari USA. Per i campioni verrà addebitato un importo di 7843 dollari USA per punto, mentre per tutti gli altri è di 6575 dollari USA per punto. La fattura deve essere saldata entro il 10 dicembre.

Campionato del mondo piloti e tassa di superlicenza

01 Max Verstappen (NL): 575 punti = 1.217.900 euro

02. Sergio Pérez (MEX): 285 = 608.900

03. Lewis Hamilton (GB): 234 = 501.800

04. Fernando Alonso (E): 206 = 443.000

05. Charles Leclerc (MC): 206 = 443.000

06. Lando Norris (GB): 205 = 440.900

07. Carlos Sainz (E): 200 = 430.400

08. George Russell (GB): 175 = 377.900

09. Oscar Piastri (AUS): 97 = 214.100

10° Lance Stroll (CDN): 74 = 165.800

11° Pierre Gasly (F): 62 = 140.600

12° Esteban Ocon (F): 58 = 132.200

13° Alex Albon (T): 27 = 67.100

14° Yuki Tsunoda (J): 17 = 46.100

15. Valtteri Bottas (FIN): 10 = 31.400

16. Nico Hülkenberg (D): 9 = 29.300

17° Daniel Ricciardo (AUS): 6 = 23.000

18° Guanyu Zhou (RCH): 6 = 23.000

19° Kevin Magnussen (DK): 3 = 16.700

20° Liam Lawson (NZ): 2 = 14.600

21° Logan Sargeant (USA): 1 = 12.500