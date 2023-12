Max Verstappen: "Felizmente, a equipa paga"

Max Verstappen terá de pagar uma taxa de um milhão de euros no próximo ano para obter a superlicença necessária para começar na Fórmula 1. No entanto, o holandês não tem de meter a mão no bolso.

A temporada de Fórmula 1 de 2024 começa com uma pesada fatura a pagar pela equipa campeã do mundo Red Bull Racing e pelos seus pilotos. Isto porque as taxas para a superlicença, que dá aos pilotos o direito de participar na Fórmula 1, são determinadas com base nos pontos do campeonato marcados no ano anterior.

Cada licença custa geralmente 10.400 euros, com um adicional de 2100 euros por ponto no campeonato mundial. E como Verstappen conquistou 575 pontos, a superlicença do tricampeão custa 1.217.900 euros. Para o seu companheiro de equipa, Sergio Pérez, que terminou em segundo lugar no campeonato, são 285 pontos e, portanto, 608.900 euros.

Em comparação: Logan Sargeant, que terminou em último lugar no campeonato e marcou apenas um ponto, só tem de desembolsar 12.500 euros. Pelo menos, Verstappen não tem de meter a mão no bolso. "Felizmente, a equipa paga", explica Verstappen quando questionado sobre as elevadas taxas.

"Mas acho que devia haver um rácio normal", acrescentou o holandês, referindo-se às diferenças significativas entre os montantes. "Mas estas coisas são fixas e acho que ninguém esperava que tantos pontos fossem conquistados no final."

Como equipa campeã do mundo, a Red Bull Racing também tem de pagar a taxa de inscrição mais elevada, que este ano ascende a 7.445.816 dólares americanos. A taxa de base para as equipas já é de 657.837 dólares americanos. Para os campeões, será cobrado um montante de 7843 dólares americanos por ponto, para todos os outros é de 6575 dólares americanos por ponto. A fatura deve ser liquidada até 10 de dezembro.

Campeonato do Mundo de Pilotos e taxa da superlicença

01 Max Verstappen (NL): 575 pontos = 1.217.900 euros

02 Sergio Pérez (MEX): 285 = 608.900 euros

03. Lewis Hamilton (GB): 234 = 501.800

04. Fernando Alonso (E): 206 = 443.000

05. Charles Leclerc (MC): 206 = 443.000

06. Lando Norris (GB): 205 = 440.900

07. Carlos Sainz (E): 200 = 430.400

08. George Russell (GB): 175 = 377.900

09º Oscar Piastri (AUS): 97 = 214.100

10º Lance Stroll (CDN): 74 = 165.800

11º Pierre Gasly (F): 62 = 140.600

12º Esteban Ocon (F): 58 = 132.200

13º Alex Albon (T): 27 = 67.100

14º Yuki Tsunoda (J): 17 = 46.100

15º Valtteri Bottas (FIN): 10 = 31.400

16º Nico Hülkenberg (D): 9 = 29.300

17º Daniel Ricciardo (AUS): 6 = 23.000

18º Guanyu Zhou (RCH): 6 = 23.000

19º Kevin Magnussen (DK): 3 = 16.700

20º Liam Lawson (NZ): 2 = 14.600

21º Logan Sargeant (EUA): 1 = 12.500