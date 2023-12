Enquête de la FIA : Toto Wolff demande de la transparence

Le chef d'équipe, directeur et copropriétaire de l'écurie de Formule 1 Mercedes ne veut pas encore parler de l'enquête menée par le département de la conformité de la FIA contre Toto et Susie Wolff, fait-il savoir.

La FIA a fait beaucoup de titres cette semaine en annonçant l'ouverture d'une enquête sur un possible conflit d'intérêts contre Toto et Susie Wolff et en la déclarant close deux jours plus tard. La réaction de Mercedes, de Susie Wolff, de la Formule 1 et des écuries a été violente.

Pourtant, Toto Wolff ne veut pas encore s'exprimer sur les événements de cette semaine, comme il l'a clairement indiqué dans un communiqué. "Nous savons qu'il y a un grand intérêt des médias pour les événements de cette semaine. Nous sommes actuellement dans un échange juridique actif avec la FIA".

"Nous attendons une transparence totale sur ce qui s'est passé et sur les raisons qui l'ont motivé, et nous nous sommes expressément réservé tous les droits juridiques. Nous vous prions donc de comprendre que nous ne ferons pas de commentaires officiels pour le moment, mais nous nous pencherons certainement sur cette affaire en temps voulu", poursuit le document.

Susie Wolff s'est également exprimée sur cette affaire vendredi. Elle a déclaré : "Depuis deux jours, des allusions à mon intégrité ont été faites en public et dans des conversations de fond, mais personne de la FIA ne m'a parlé directement. J'ai peut-être été un dommage collatéral dans une attaque infructueuse contre quelqu'un d'autre, ou la cible d'une tentative ratée de me discréditer personnellement, mais j'ai travaillé trop dur pour que ma réputation soit remise en question par un communiqué de presse sans fondement".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12