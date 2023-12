Indagine FIA: Toto Wolff chiede trasparenza

La FIA ha fatto molto scalpore questa settimana quando ha annunciato un'indagine su un possibile conflitto di interessi nei confronti di Toto e Susie Wolff , dichiarandola poi chiusa due giorni dopo. La reazione della Mercedes, di Susie Wolff, della Formula 1 e delle scuderie è stata veemente.

Tuttavia, Toto Wolff non vuole ancora commentare gli eventi di questa settimana, come chiarisce in una dichiarazione. "Sappiamo che c'è molto interesse da parte dei media per gli eventi di questa settimana. Siamo attualmente impegnati in un attivo dialogo legale con la FIA".

"Ci aspettiamo piena trasparenza su ciò che è accaduto e perché e ci siamo espressamente riservati tutti i diritti legali. Chiediamo quindi la vostra comprensione per il fatto che per il momento non faremo commenti ufficiali, ma sicuramente approfondiremo la questione a tempo debito", prosegue il comunicato.

Anche Susie Wolff ha commentato la questione venerdì. Ha spiegato: "Per due giorni sono state fatte insinuazioni sulla mia integrità in pubblico e in discussioni di fondo, ma nessuno della FIA mi ha parlato direttamente. Potrei essere stata un danno collaterale in un attacco infruttuoso a qualcun altro, o il bersaglio di un tentativo fallito di screditarmi personalmente, ma ho lavorato troppo duramente per far sì che la mia reputazione fosse messa a repentaglio da un comunicato stampa infondato".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12