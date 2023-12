Campeón Max Verstappen: Aún no hay tiempo para vacaciones

Max Verstappen recordará la temporada 2023 durante mucho tiempo. El tricampeón de Fórmula 1 se aseguró su tercera corona mundial con un estilo superior: con 19 victorias en 22 carreras, el holandés del equipo Red Bull Racing estableció nuevos estándares. Seis carreras antes del final de la temporada, pudo celebrar que se había coronado tricampeón del mundo y había completado 1003 vueltas en cabeza en la última vuelta de carrera en Abu Dhabi.

El excepcional piloto sólo dejó de ganar tres carreras: Su compañero de equipo Sergio "Checo" Pérez ganó en Arabia Saudí y Azerbaiyán, mientras que la victoria en Singapur fue para la estrella de Ferrari Carlos Sainz, que terminó la temporada en séptimo lugar. Esto da al piloto de GP de Red Bull Racing este año una increíble tasa de éxito del 95,45%. Esto plantea la pregunta: ¿se puede mejorar la temporada 2023?

"Siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, y lo sabemos", subrayó Verstappen en la rueda de prensa de la entrega de premios de la FIA en Bakú. "Seguro que los coches eran increíblemente dominantes, pero aún se podían reconocer algunos puntos débiles, algunas cosas que se pueden hacer mejor. Y, por supuesto, trabajaremos en ello para el año que viene".

El 54 veces ganador de un GP no ha podido descansar desde el final de temporada en Abu Dhabi, según reveló también. "He tenido mucho trabajo desde entonces, todavía no he tenido tiempo para las vacaciones, pero eso llegará. He volado por todo el mundo y ahora estoy aquí, en Bakú. Pero está bien, seguro que tendré la oportunidad de descansar en las próximas semanas".

