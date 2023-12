Le champion Max Verstappen : Pas encore le temps de prendre des vacances

A l'occasion de la remise des prix de la FIA à Bakou, la star de Red Bull Racing Max Verstappen a une nouvelle fois répondu aux questions des médias. Le champion a parlé de l'après-finale de la saison et de la préparation pour 2024...

La saison 2023 restera longtemps dans la mémoire de Max Verstappen. Le triple champion de Formule 1 s'est assuré sa troisième couronne de champion du monde d'une manière supérieure : avec 19 victoires en 22 courses, le Néerlandais de l'équipe Red Bull Racing a établi de nouvelles références. Il pouvait déjà être fêté comme triple champion du monde six courses avant la fin de la saison et a réalisé 1003 tours en tête jusqu'au dernier tour de course à Abu Dhabi.

Seules trois courses n'ont pas pu être remportées par ce champion d'exception : En Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan, son coéquipier Sergio "Checo" Pérez s'est imposé, tandis qu'à Singapour, la victoire est revenue à la star de Ferrari Carlos Sainz, qui a terminé la saison à la septième place. La voiture de course de Red Bull Racing atteint donc cette année un taux de réussite incroyable de 95,45 pour cent. Une question se pose alors : peut-on encore faire mieux que la saison 2023 ?

"Il y a toujours des choses que l'on peut améliorer et nous le savons", a souligné Verstappen lors de la conférence de presse de la remise des prix de la FIA à Bakou. "Bien sûr, les voitures étaient incroyablement dominantes, mais on pouvait tout de même voir quelques faiblesses, quelques choses que l'on peut améliorer. Et bien sûr, nous y travaillons pour l'année prochaine".

Le vainqueur de 54 GP n'a pas encore trouvé le repos depuis la finale de la saison à Abu Dhabi, a-t-il révélé. "Depuis, j'ai eu beaucoup de choses à faire, je n'ai pas vraiment eu le temps de prendre des vacances, mais ça viendra. J'ai fait le tour du monde en avion et je suis maintenant ici à Bakou. Mais ce n'est pas grave, j'aurai certainement l'occasion de me reposer un peu dans les semaines à venir".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12