Il campione Max Verstappen: Non è ancora tempo di vacanze

Max Verstappen ricorderà a lungo la stagione 2023. Il tre volte campione di Formula 1 si è assicurato la sua terza corona mondiale in uno stile superiore: con 19 vittorie in 22 gare, l'olandese del Red Bull Racing Team ha stabilito nuovi standard. A sei gare dalla fine della stagione, ha potuto festeggiare l'incoronazione a tre volte campione del mondo e ha completato 1003 giri in testa all'ultimo giro di gara ad Abu Dhabi.

L'eccezionale pilota non è riuscito a vincere solo tre gare: Il suo compagno di squadra Sergio "Checo" Pérez ha vinto in Arabia Saudita e in Azerbaigian, mentre la vittoria a Singapore è andata alla stella della Ferrari Carlos Sainz, che ha concluso la stagione al settimo posto. Quest'anno il pilota GP della Red Bull Racing ha ottenuto un'incredibile percentuale di successo del 95,45%. La domanda che sorge spontanea è: la stagione 2023 potrà essere migliorata?

"Ci sono sempre cose che si possono fare meglio, e lo sappiamo", ha sottolineato Verstappen durante la conferenza stampa per la cerimonia di premiazione della FIA a Baku. "Certo, le vetture sono state incredibilmente dominanti, ma si possono comunque riconoscere alcuni punti deboli, alcune cose che si possono migliorare. E naturalmente ci lavoreremo per il prossimo anno".

Il 54 volte vincitore di un GP non ha potuto riposare dal finale di stagione ad Abu Dhabi, ha anche rivelato. "Ho avuto molto da fare da allora, non ho ancora avuto tempo per le vacanze, ma questo arriverà. Ho volato in tutto il mondo e ora sono qui a Baku. Ma va bene così, avrò sicuramente l'opportunità di riposare nelle prossime settimane".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12