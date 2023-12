O campeão Max Verstappen: Ainda não há tempo para férias

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Max Verstappen vai recordar a época de 2023 durante muito tempo. O tricampeão de Fórmula 1 assegurou o seu terceiro título de campeão mundial em grande estilo: com 19 vitórias em 22 corridas, o holandês da Red Bull Racing Team estabeleceu novos padrões. A seis corridas do final da época, pôde festejar o título de tricampeão do mundo e completou 1003 voltas na liderança até à última volta da corrida em Abu Dhabi.

O excecional piloto só não conseguiu vencer três corridas: O seu companheiro de equipa, Sergio "Checo" Pérez, venceu na Arábia Saudita e no Azerbaijão, enquanto a vitória em Singapura foi para a estrela da Ferrari, Carlos Sainz, que terminou a época em sétimo lugar. Isto dá ao piloto de GP da Red Bull Racing deste ano uma incrível taxa de sucesso de 95,45 por cento. Isto levanta a questão: será que a época de 2023 pode ser melhorada?

"Há sempre coisas que podem ser feitas melhor, e nós sabemos disso", sublinhou Verstappen na conferência de imprensa da cerimónia de entrega de prémios da FIA em Baku. "Claro, os carros foram incrivelmente dominantes, mas ainda é possível reconhecer algumas fraquezas, algumas coisas que podem ser melhoradas. E é claro que vamos trabalhar nisso para o próximo ano."

O 54 vezes vencedor de GPs não conseguiu descansar desde o final da temporada em Abu Dhabi, ele também revelou. "Tenho tido muito que fazer desde então, ainda não tive tempo para férias, mas isso virá. Viajei por todo o mundo e agora estou aqui em Baku. Mas não faz mal, terei certamente a oportunidade de descansar nas próximas semanas."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12