Lewis Hamilton (Mercedes): "Esto es inaceptable"

La temporada de Fórmula 1 ha terminado, pero la escena no se ha calmado. El motivo es la investigación sobre el cumplimiento de la normativa, anunciada por la FIA esta semana y cerrada al cabo de dos días. El correspondiente comunicado sobre la investigación no mencionaba ningún nombre, pero estaba claro que se estaba investigando un posible conflicto de intereses entre el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, y su esposa Susie, que trabaja como directora general de la serie junior "F1 Academy" en la empresa Formula One Management (FOM).

Tanto elequipo Mercedes como Susie Wolf respondieron a la investigación en términos inequívocos y la FOM también expresó su sorpresa por la investigación, subrayando: "Confiamos plenamente en que las acusaciones son falsas y contamos con procesos y procedimientos sólidos para garantizar la separación de información y responsabilidades en caso de un posible conflicto de intereses. Estamos seguros de que ningún miembro de nuestro equipo ha revelado información no autorizada a ningún director de equipo y advertiríamos a cualquiera que no haga acusaciones descuidadas y graves sin fundamento."

Los rivales de Mercedes publicaron declaraciones idénticas en las que dejaban claro que ninguno de ellos había instigado la investigación. También respaldaron a Susie Wolff y a la "F1 Academy".

La FIA llegó a la misma conclusión, anunciando el fin de la investigación tras sólo dos días. Para Lewis Hamilton, sin embargo, el asunto no ha terminado. En la rueda de prensa previa a la entrega de premios de la FIA en Bakú, el siete veces campeón del mundo explicó: "Es decepcionante que el órgano rector de nuestro deporte haya intentado cuestionar la integridad de una de las líderes femeninas más increíbles que hemos tenido en nuestro deporte, Susie Wolff, sin interrogarla y sin ninguna prueba".

"Y luego limitarse a decir al final que lo siente, eso es simplemente inaceptable", continuó la medallista de bronce del Campeonato del Mundo de este año. "Hay una lucha constante por mejorar la diversidad y la inclusión dentro de esta industria. Parece que hay ciertas personas en la cúpula de la FIA que intentan pararnos cada vez que intentamos dar un paso adelante y eso tiene que cambiar", reclamó.

"Este es un deporte global. Tenemos una oportunidad y una responsabilidad increíbles para impulsar el cambio. Y como estamos viajando a todos estos países de todo el mundo, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que vamos en la dirección correcta. Pero también quiero reconocer que hay mucha gente haciendo un gran trabajo. Pero tenemos que hacer algunos cambios para asegurarnos de que todos vamos en la dirección correcta", subrayó la estrella de Mercedes.

