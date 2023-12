Lewis Hamilton (Mercedes) : "C'est inacceptable".

La saison de Formule 1 est terminée, mais le calme n'est pas revenu sur la scène. La raison en est l'enquête de conformité annoncée cette semaine par la Fédération internationale des sports automobiles (FIA) et clôturée après deux jours. Le communiqué correspondant à l'enquête n'a pas cité de noms, mais il était néanmoins clair qu'un éventuel conflit d'intérêts entre le chef de l'équipe Mercedes Toto Wolff et sa femme Susie, qui travaille en tant que directrice de la série de jeunes talents "F1 Academy" au sein de la société Formula One Management (FOM), était examiné.

Tant l'équipe Mercedes que Susie Wolf ont réagi en termes clairs à l'enquête et la FOM s'est également montrée surprise par l'enquête, soulignant : "Nous avons pleinement confiance dans le fait que les accusations sont fausses et nous avons des processus et des procédures robustes qui garantissent la séparation des informations et des responsabilités en cas de conflit d'intérêts potentiel. Nous sommes confiants dans le fait qu'aucun membre de notre équipe n'a transmis d'informations non autorisées à un chef d'équipe et nous souhaitons mettre en garde tout le monde contre des accusations imprudentes et graves sans substance".

Les adversaires de Mercedes ont publié des déclarations identiques dans lesquelles ils précisaient qu'aucun d'entre eux n'avait été à l'origine de l'enquête. Et ils se sont également rangés derrière Susie Wolff et la "F1 Academy".

La FIA est arrivée à la même conclusion en annonçant la fin de l'enquête après seulement deux jours. Mais pour Lewis Hamilton, l'affaire n'est pas terminée pour autant. Dans le cadre de la conférence de presse précédant la remise des prix de la FIA à Bakou, le septuple champion du monde a déclaré : "Il est décevant que l'organisation faîtière de notre sport ait tenté de remettre en question l'intégrité de l'un des plus incroyables leaders féminins que nous ayons jamais eus dans notre sport, Susie Wolff, sans l'interroger et sans aucune preuve".

"Et puis, à la fin, dire simplement qu'elle est désolée, c'est tout simplement inacceptable", a poursuivi le troisième du championnat du monde de cette année. "Il y a une lutte constante pour améliorer la diversité et l'intégration au sein de cette industrie. Il semble qu'il y ait certaines personnes au sein de la direction de la FIA qui, chaque fois que nous essayons de faire un pas en avant, tentent de nous en empêcher, et cela doit changer", a-t-il insisté.

"C'est un sport mondial. Nous avons l'incroyable opportunité et responsabilité de conduire le changement. Et comme nous nous rendons dans tous ces pays à travers le monde, nous avons la responsabilité de veiller à ce que nous allions dans la bonne direction. Je tiens également à reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui font un travail formidable. Mais nous devons faire quelques changements pour nous assurer que nous allons tous dans la bonne direction", a souligné la star de Mercedes.

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilotes

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12